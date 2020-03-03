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المغرب تعلن عن تسجيل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا

"الصحة": حالة المصاب مستقرة ويوجد بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء

أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وتفصيلاً، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليًا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء حيث يتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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المغرب تعلن عن تسجيل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا
سبق

أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وتفصيلاً، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليًا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء حيث يتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:42 AM

المغرب تعلن عن تسجيل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا

"الصحة": حالة المصاب مستقرة ويوجد بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وتفصيلاً، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليًا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء حيث يتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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