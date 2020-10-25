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وزير الرياضة يلتقي السفير الأمريكي لدى المملكة.. مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم "افتراضياً", سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.


وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة، والتأكيد على مزيد من البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يلتقي السفير الأمريكي لدى المملكة.. مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة
سبق

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم "افتراضياً", سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.


وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة، والتأكيد على مزيد من البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
11:58 PM

وزير الرياضة يلتقي السفير الأمريكي لدى المملكة.. مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم "افتراضياً", سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.


وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة، والتأكيد على مزيد من البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين.

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