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بالصور.. "جزيرة مالديفية" جديدة تظهر بالخبر وهذا أهم ما فيها

مشروع استثماري ضخم مساحته 20 ألف م2 على الكورنيش

وقعت أمانة الشرقية عقدًا استثماريًّا مع إحدى الشركات الوطنية لتطوير مشروع ساند بوكس الواقع على مساحة 20 ألف م2 على كورنيش الخبر، وهو مشروع سياحي ترفيهي تجاري سيكون باكتماله وجهة للمطاعم والمقاهي وأنشطة الاستجمام بإطلالة مباشرة على الواجهة البحرية يضم وحدات فندقية عائمة ومرافق ترفيهية.

وستضم جزيرة الساند بوكس في مدينة الخبر التي سيتم إنشاؤها على ساحل الشرقية لمدينة الخبر من عدة منتجعات شاملة المطاعم والترفيه وشاليهات خاصة، وتشبه في تصميمها الجزر بالمالديف، كما تضم الأنشطة الترفيهية المتنوعة في جزيرة ساند بوكس قوارب سياحية وقوارب تربط الجزيرة بالشاطئ، وستضم أيضًا ألعابًا مثل "الجيت سكي" والألعاب البحرية المختلفة.

وأهم ما يميز موقع الساند بوكس القرب من دول مجلس التعاون الخليجي والأقرب إلى مملكة البحرين والإمارات والكويت وقطر، كما أنها مرتبطة بالطرق المؤدية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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بالصور.. "جزيرة مالديفية" جديدة تظهر بالخبر وهذا أهم ما فيها
سبق

وقعت أمانة الشرقية عقدًا استثماريًّا مع إحدى الشركات الوطنية لتطوير مشروع ساند بوكس الواقع على مساحة 20 ألف م2 على كورنيش الخبر، وهو مشروع سياحي ترفيهي تجاري سيكون باكتماله وجهة للمطاعم والمقاهي وأنشطة الاستجمام بإطلالة مباشرة على الواجهة البحرية يضم وحدات فندقية عائمة ومرافق ترفيهية.

وستضم جزيرة الساند بوكس في مدينة الخبر التي سيتم إنشاؤها على ساحل الشرقية لمدينة الخبر من عدة منتجعات شاملة المطاعم والترفيه وشاليهات خاصة، وتشبه في تصميمها الجزر بالمالديف، كما تضم الأنشطة الترفيهية المتنوعة في جزيرة ساند بوكس قوارب سياحية وقوارب تربط الجزيرة بالشاطئ، وستضم أيضًا ألعابًا مثل "الجيت سكي" والألعاب البحرية المختلفة.

وأهم ما يميز موقع الساند بوكس القرب من دول مجلس التعاون الخليجي والأقرب إلى مملكة البحرين والإمارات والكويت وقطر، كما أنها مرتبطة بالطرق المؤدية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
04:33 PM

بالصور.. "جزيرة مالديفية" جديدة تظهر بالخبر وهذا أهم ما فيها

مشروع استثماري ضخم مساحته 20 ألف م2 على الكورنيش

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خالد خليل - الرياض
5
35,406

وقعت أمانة الشرقية عقدًا استثماريًّا مع إحدى الشركات الوطنية لتطوير مشروع ساند بوكس الواقع على مساحة 20 ألف م2 على كورنيش الخبر، وهو مشروع سياحي ترفيهي تجاري سيكون باكتماله وجهة للمطاعم والمقاهي وأنشطة الاستجمام بإطلالة مباشرة على الواجهة البحرية يضم وحدات فندقية عائمة ومرافق ترفيهية.

وستضم جزيرة الساند بوكس في مدينة الخبر التي سيتم إنشاؤها على ساحل الشرقية لمدينة الخبر من عدة منتجعات شاملة المطاعم والترفيه وشاليهات خاصة، وتشبه في تصميمها الجزر بالمالديف، كما تضم الأنشطة الترفيهية المتنوعة في جزيرة ساند بوكس قوارب سياحية وقوارب تربط الجزيرة بالشاطئ، وستضم أيضًا ألعابًا مثل "الجيت سكي" والألعاب البحرية المختلفة.

وأهم ما يميز موقع الساند بوكس القرب من دول مجلس التعاون الخليجي والأقرب إلى مملكة البحرين والإمارات والكويت وقطر، كما أنها مرتبطة بالطرق المؤدية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

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