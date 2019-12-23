"حقوق الإنسان" ترحب ببيان النيابة عن قضية "خاشقجي": حرص سعودي على محاسبة كل مقصر

"القحطاني": هذا الحكم يغلق الباب في وجه كل من حاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها

رحَّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بصدور الحكم الابتدائي في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي اليوم الاثنين 26/ 4/ 1441هـ الموافق 23/ 12/ 2019م والذي قضى بقتل خمسة من المتهمين قصاصاً؛ وهم المشتركون في قتل المجني عليه –رحمه الله- والسجن لمدد متفاوتة بلغ إجماليها 24 عاماً لثلاثة متهمين؛ لتستّرهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، وتبرئة ثلاثة آخرين؛ لعدم ثبوت إدانتهم في الحق العام والحق الخاص.

وأكد رئيس الجمعية د. مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا الحكم يؤكد موقف المملكة بخصوص هذه القضية، والذي كان واضحاً منذ البداية حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين.

وأضاف أن الجمعية حضرت جلسات هذه المحاكمة منذ بداية جلساتها بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض وقد بلغ عدد المحالين للمحاكمة 11 متهماً من بينهم 5 متهمين صدر عليهم اليوم الحكم بالإعدام، وقد تم السماح لأطراف القضية من متهمين ومحاميهم ونيابة عامة ومدعين بالحق الخاص بتقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه الأحكام الصادرة اليوم أكدت حرص السلطات السعودية في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية، والتي قضت بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم، وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق ذوي المجني عليه، وأكد أن هذا الحكم يغلق الباب في وجه كل من حاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها.

وبين رئيس الجمعية أن هذا الحكم ابتدائي، ويجوز الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وقد تضمّن إيقاع أقصى عقوبة جنائية على المتهمين الذين ثبت تورطهم في هذه القضية.

وأضاف رئيس الجمعية أنه حان الوقت أن تتوقف تلك الحملة المنظمة، والتي استهدفت الدولة السعودية ككيان؛ بهدف النيل من سمعتها سياسياً واقتصادياً وحقوقياً.

وقد حضر جلسات هذه المحاكمة جهات حقوقية ودبلوماسيون أجانب، كما حضر أبناء المجني عليه جلسة الحكم هذا اليوم.