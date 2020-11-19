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قبل مواجهة الأهلي الدورية.. نواف العابد يعود لتدريبات الشباب

عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نواف العابد لتدريبات فريقه الجماعية، الخميس، تحضيراً للقاء الأهلي المنتظر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما واصل الأرجنتيني بانيغا والبرتغالي مارتينيز البرنامج التأهيلي لهما.

وكان العابد قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ خلال معسكر المنتخب السعودي الأول قبل مواجهة جامايكا الودية - الأولى - التي كسبها الأخضر بثلاثية دون مقابل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل مواجهة الأهلي الدورية.. نواف العابد يعود لتدريبات الشباب
سبق

عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نواف العابد لتدريبات فريقه الجماعية، الخميس، تحضيراً للقاء الأهلي المنتظر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما واصل الأرجنتيني بانيغا والبرتغالي مارتينيز البرنامج التأهيلي لهما.

وكان العابد قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ خلال معسكر المنتخب السعودي الأول قبل مواجهة جامايكا الودية - الأولى - التي كسبها الأخضر بثلاثية دون مقابل.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
06:39 PM

قبل مواجهة الأهلي الدورية.. نواف العابد يعود لتدريبات الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نواف العابد لتدريبات فريقه الجماعية، الخميس، تحضيراً للقاء الأهلي المنتظر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما واصل الأرجنتيني بانيغا والبرتغالي مارتينيز البرنامج التأهيلي لهما.

وكان العابد قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ خلال معسكر المنتخب السعودي الأول قبل مواجهة جامايكا الودية - الأولى - التي كسبها الأخضر بثلاثية دون مقابل.

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