النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهم 5 ميزات في مشروع "ريج" تحول الخليج العربي إلى أيقونة سياحية عالمية

يقع على مساحة 150 ألف م2

بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق مشروع سياحي عالمي بحري يعد الأول من نوعه في العالم وهو "ذا ريج".

يتميز المشروع بالعديد من الميزات التي ستحول الواجهة السعودية على مياه الخليج العربي إلى أيقونة عالمية، وإليكم أهم خمس ميزات في المشروع:

1- أول مشروع سياحي يرتبط بالنفط ويضع مفهومًا لأول مرة لسياحة النفط ومصادره.

2- تعريف العالم بمنصات النفط البحرية وقضاء أوقات خاصة في عالم لم يكتشف بعد.

3- تحويل أنظار العالم إلى منطقة الخليج العربي ووضع المشروع العالمي على مساحة هائلة لا تتوافر إلا في المملكة، وهي مساحة 150 ألف متر مربع.

4- التنوع والمزيج السياحي؛ حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

5- يوفر المشروع لأول مرة مهابط الطائرات الخاصة ومجموعة من الفنادق والمطاعم العالمية.

ويلتزم المشروع بالمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ وذلك تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

اعلان
أهم 5 ميزات في مشروع "ريج" تحول الخليج العربي إلى أيقونة سياحية عالمية
سبق

بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق مشروع سياحي عالمي بحري يعد الأول من نوعه في العالم وهو "ذا ريج".

يتميز المشروع بالعديد من الميزات التي ستحول الواجهة السعودية على مياه الخليج العربي إلى أيقونة عالمية، وإليكم أهم خمس ميزات في المشروع:

1- أول مشروع سياحي يرتبط بالنفط ويضع مفهومًا لأول مرة لسياحة النفط ومصادره.

2- تعريف العالم بمنصات النفط البحرية وقضاء أوقات خاصة في عالم لم يكتشف بعد.

3- تحويل أنظار العالم إلى منطقة الخليج العربي ووضع المشروع العالمي على مساحة هائلة لا تتوافر إلا في المملكة، وهي مساحة 150 ألف متر مربع.

4- التنوع والمزيج السياحي؛ حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

5- يوفر المشروع لأول مرة مهابط الطائرات الخاصة ومجموعة من الفنادق والمطاعم العالمية.

ويلتزم المشروع بالمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ وذلك تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
05:30 PM

أهم 5 ميزات في مشروع "ريج" تحول الخليج العربي إلى أيقونة سياحية عالمية

يقع على مساحة 150 ألف م2

A A A
خالد خليل - الرياض
3
3,366

بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق مشروع سياحي عالمي بحري يعد الأول من نوعه في العالم وهو "ذا ريج".

يتميز المشروع بالعديد من الميزات التي ستحول الواجهة السعودية على مياه الخليج العربي إلى أيقونة عالمية، وإليكم أهم خمس ميزات في المشروع:

1- أول مشروع سياحي يرتبط بالنفط ويضع مفهومًا لأول مرة لسياحة النفط ومصادره.

2- تعريف العالم بمنصات النفط البحرية وقضاء أوقات خاصة في عالم لم يكتشف بعد.

3- تحويل أنظار العالم إلى منطقة الخليج العربي ووضع المشروع العالمي على مساحة هائلة لا تتوافر إلا في المملكة، وهي مساحة 150 ألف متر مربع.

4- التنوع والمزيج السياحي؛ حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

5- يوفر المشروع لأول مرة مهابط الطائرات الخاصة ومجموعة من الفنادق والمطاعم العالمية.

ويلتزم المشروع بالمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ وذلك تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة