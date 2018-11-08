الملك يضع حجر الأساس لـ 4 مشاريع للطرق بحائل بأكثر من 294 مليون ريال

ضمن زيارته للمنطقة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله- حجر الأساس لأربعة مشاريع ضخمة لوزارة النقل لتنفيذ طرق في منطقة حائل، بتكلفة أكثر من 294 مليون ريال.

وتسعى الوزارة من خلال تنفيذها لهذه المشاريع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتتضمن المشاريع وضع حجر أساس المرحلة الأخيرة للمشروع الحيوي الذي سيربط منطقة حائل بالمناطق المقدسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة بطريق مباشر، إلى جانب مشروع لازدواج المرحلة الأولى من طريق حائل/ العلا (الشملي) القائم، واستكمال مشروع ازدواج طريق حائل/ رفحاء، إضافة إلى حجر الأساس لمشروع الأعمال التكميلية لطريق حائل الدائري والذي يشمل تنفيذ تقاطعين على الطريق الدائري.

كما تواصل وزارة النقل العمل على تنفيذ 33 مشروعًا للطرق في المنطقة بتكلفة تبلغ 2,820 مليار ريال وتزيد أطوالها على 983 كلم، متضمنة 14 مشروعًا خاصًا بالتقاطعات العلوية، 3 مشاريع لمعابر الإبل، وطريق سريع بطول يزيد على 70 كلم، وآخر مزدوج بطول 233 كلم.

ومن بين المشاريع الجاري تنفيذها أيضًا بالمنطقة، طريق مفرد بطول 366 كلم، إلى جانب مشروع إصلاح ورفع مستوى طريق قائم بطول 237 كلم، وازدواج طريق قائم بطول 13 كلم، بالإضافة إلى معبر علوي وآخر سفلي.

وتجري وزارة النقل كذلك صيانة عادية لـ 4283 كلم من الطرق في منطقة حائل، بتكلفة تتجاوز 225 مليون ريال، وصيانة وقائية لأكثر من 370 كلم بتكلفة تصل قيمتها لـ 295 مليون ريال، إضافة إلى صيانة 2760 كلم من الطرق الترابية من إجمالي الطرق بالمنطقة والبالغة 6100 كلم، وذلك بتكلفة تزيد على 48.4 مليون ريال.

وستسهم هذه المشاريع في تسهيل تنقلات المواطن والمقيم والزائرين المعتمرين والحجاج عن طريق البر، إضافة إلى تسهيل انتقال البضائع ورفع مستوى السلامة على الطرق من خلال إزاحة حركة الشاحنات من الدخول إلى المدن.