النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

في الجولة 31 من المسابقة.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة أستون فيلا

عاد فريق ليفربول أخيرًا لسكة الانتصارات على ملعبه في الدوري الإنجليزي، وتغلب على أستون فيلا 2- 1، السبت، في الجولة 31 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 52 نقطة؛ ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ويستهام؛ بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 43، ثم أدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 57.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، خطف ترينت ألكسندر أرنولد هدف الفوز لليفربول؛ ليهدي الفريق نقاط المباراة كاملة.

واستعاد ليفربول بذلك مذاق الانتصارات على ملعبه في الدوري من جديد، بعد أن تلقى 6 هزائم متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري.

ونجح ليفربول في الثأر للهزيمة المهينة التي تلقاها أمام أستون فيلا 2- 7، في مباراتهما بالمرحلة 4 من الدوري في أكتوبر الماضي؛ علمًا بأن ليفربول تَغَلّب على أستون فيلا 4- 1 في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الثامن من يناير الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في الجولة 31 من المسابقة.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة أستون فيلا
سبق

عاد فريق ليفربول أخيرًا لسكة الانتصارات على ملعبه في الدوري الإنجليزي، وتغلب على أستون فيلا 2- 1، السبت، في الجولة 31 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 52 نقطة؛ ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ويستهام؛ بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 43، ثم أدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 57.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، خطف ترينت ألكسندر أرنولد هدف الفوز لليفربول؛ ليهدي الفريق نقاط المباراة كاملة.

واستعاد ليفربول بذلك مذاق الانتصارات على ملعبه في الدوري من جديد، بعد أن تلقى 6 هزائم متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري.

ونجح ليفربول في الثأر للهزيمة المهينة التي تلقاها أمام أستون فيلا 2- 7، في مباراتهما بالمرحلة 4 من الدوري في أكتوبر الماضي؛ علمًا بأن ليفربول تَغَلّب على أستون فيلا 4- 1 في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الثامن من يناير الماضي.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
07:53 PM

في الجولة 31 من المسابقة.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة أستون فيلا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
29

عاد فريق ليفربول أخيرًا لسكة الانتصارات على ملعبه في الدوري الإنجليزي، وتغلب على أستون فيلا 2- 1، السبت، في الجولة 31 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 52 نقطة؛ ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ويستهام؛ بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 43، ثم أدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 57.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، خطف ترينت ألكسندر أرنولد هدف الفوز لليفربول؛ ليهدي الفريق نقاط المباراة كاملة.

واستعاد ليفربول بذلك مذاق الانتصارات على ملعبه في الدوري من جديد، بعد أن تلقى 6 هزائم متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري.

ونجح ليفربول في الثأر للهزيمة المهينة التي تلقاها أمام أستون فيلا 2- 7، في مباراتهما بالمرحلة 4 من الدوري في أكتوبر الماضي؛ علمًا بأن ليفربول تَغَلّب على أستون فيلا 4- 1 في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الثامن من يناير الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,287

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة