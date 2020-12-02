النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة بدءًا من الجمعة

تشمل المرتفعات والأجزاء الساحلية للمنطقة.. وتستمر حتى يوم الأحد

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من استمرار هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من الجمعة القادم، وتستمر حتى يوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الأمطار أجزاء من منطقة مكة المكرمة خصوصًا المرتفعات والأجزاء الساحلية للمنطقة، وستكون أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة ومتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم راجين السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة بدءًا من الجمعة
سبق

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من استمرار هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من الجمعة القادم، وتستمر حتى يوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الأمطار أجزاء من منطقة مكة المكرمة خصوصًا المرتفعات والأجزاء الساحلية للمنطقة، وستكون أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة ومتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم راجين السلامة للجميع.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:26 PM

"الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة بدءًا من الجمعة

تشمل المرتفعات والأجزاء الساحلية للمنطقة.. وتستمر حتى يوم الأحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
791

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من استمرار هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من الجمعة القادم، وتستمر حتى يوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الأمطار أجزاء من منطقة مكة المكرمة خصوصًا المرتفعات والأجزاء الساحلية للمنطقة، وستكون أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة ومتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم راجين السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,280
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,068
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,739

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة