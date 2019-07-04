"الرفدي" إلى رتبة مقدم بجوازات "الحدود الشمالية"
تقلد الرائد سلطان فرحان الرفدي، رتبة مقدم بجوازات منطقة الحدود الشمالية، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
واعتبر المقدم "الرفدي" الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن.
صحيفة "سبق" تهنّئ المقدم "سلطان" على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.
"الرفدي" إلى رتبة مقدم بجوازات "الحدود الشمالية"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-04
تقلد الرائد سلطان فرحان الرفدي، رتبة مقدم بجوازات منطقة الحدود الشمالية، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
واعتبر المقدم "الرفدي" الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن.
صحيفة "سبق" تهنّئ المقدم "سلطان" على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:54 PM
"الرفدي" إلى رتبة مقدم بجوازات "الحدود الشمالية"
تقلد الرائد سلطان فرحان الرفدي، رتبة مقدم بجوازات منطقة الحدود الشمالية، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
واعتبر المقدم "الرفدي" الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن.
صحيفة "سبق" تهنّئ المقدم "سلطان" على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.