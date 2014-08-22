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"كلاسيرا" تفوز بالمركز الأول لجائزة مايكروسوفت 2021

كأفضل شركة في قطاع تقنيات التعليم عالمياً ووسط تنافس 5000 مرشح

توّجت شركة كلاسيرا "الرائدة في مجال تكنولوجيا التعلم" بجائزة أفضل شريك تعليمي لمايكروسوفت لعام 2021 " Education 2021 Microsoft Partner of the Year"، وسط تنافس قرابة 5000 مرشح نهائي مقدم من أكثر من 100 دولة حول العالم؛ بهدف إتاحة التنافس، وإظهار التميز في الابتكار، وتنفيذ حلول العملاء القائمة على التقنية.

وأكد الرئيس التنفيذي ومؤسس كلاسيرا المهندس محمد المدني، أن هذا التتويج العالمي يدل على مدى تميز منظومة كلاسيرا وأثرها الإيجابي على التعلم عالميًا، وليس مجرد محلي، مشيرًا بأن رؤية "كلاسيرا" تنطلق من تمكين الجميع في النظام البيئي التعليمي للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة بأبسط طريقة باستخدام أفضل الحلول المبتكرة والملهمة.

وأوضح "المدني" أن ذلك لم يكن ليحدث لولا ابتكار كلاسيرا لأحدث ما توصلت له التقنية لخدمة قطاع التعليم.

من ناحية أخرى، نوه نائب الرئيس ومسؤول حلول الشركاء العالميين ورئيس الشركاء في مايكروسوفت رودني كلارك، بأن إعلان الفائزين والمرشحين النهائيين لجوائز شركاء مايكروسوفت للعام 2021، أتى بعد منافسة وترشيح صعب، وبارك للفائزين، ومنهم "كلاسيرا"؛ كونها الفائز في قطاع تقنيات التعليم للعام الحالي.

يذكر أن عملاق ‏التقنية Microsoft تقوم في حفلها السنوي باختيار أفضل الشركات في التقنية في كل قطاع بلجنة تحكيم من خبراء مايكروسوفت.

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"كلاسيرا" تفوز بالمركز الأول لجائزة مايكروسوفت 2021
سبق

توّجت شركة كلاسيرا "الرائدة في مجال تكنولوجيا التعلم" بجائزة أفضل شريك تعليمي لمايكروسوفت لعام 2021 " Education 2021 Microsoft Partner of the Year"، وسط تنافس قرابة 5000 مرشح نهائي مقدم من أكثر من 100 دولة حول العالم؛ بهدف إتاحة التنافس، وإظهار التميز في الابتكار، وتنفيذ حلول العملاء القائمة على التقنية.

وأكد الرئيس التنفيذي ومؤسس كلاسيرا المهندس محمد المدني، أن هذا التتويج العالمي يدل على مدى تميز منظومة كلاسيرا وأثرها الإيجابي على التعلم عالميًا، وليس مجرد محلي، مشيرًا بأن رؤية "كلاسيرا" تنطلق من تمكين الجميع في النظام البيئي التعليمي للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة بأبسط طريقة باستخدام أفضل الحلول المبتكرة والملهمة.

وأوضح "المدني" أن ذلك لم يكن ليحدث لولا ابتكار كلاسيرا لأحدث ما توصلت له التقنية لخدمة قطاع التعليم.

من ناحية أخرى، نوه نائب الرئيس ومسؤول حلول الشركاء العالميين ورئيس الشركاء في مايكروسوفت رودني كلارك، بأن إعلان الفائزين والمرشحين النهائيين لجوائز شركاء مايكروسوفت للعام 2021، أتى بعد منافسة وترشيح صعب، وبارك للفائزين، ومنهم "كلاسيرا"؛ كونها الفائز في قطاع تقنيات التعليم للعام الحالي.

يذكر أن عملاق ‏التقنية Microsoft تقوم في حفلها السنوي باختيار أفضل الشركات في التقنية في كل قطاع بلجنة تحكيم من خبراء مايكروسوفت.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
08:07 PM

"كلاسيرا" تفوز بالمركز الأول لجائزة مايكروسوفت 2021

كأفضل شركة في قطاع تقنيات التعليم عالمياً ووسط تنافس 5000 مرشح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توّجت شركة كلاسيرا "الرائدة في مجال تكنولوجيا التعلم" بجائزة أفضل شريك تعليمي لمايكروسوفت لعام 2021 " Education 2021 Microsoft Partner of the Year"، وسط تنافس قرابة 5000 مرشح نهائي مقدم من أكثر من 100 دولة حول العالم؛ بهدف إتاحة التنافس، وإظهار التميز في الابتكار، وتنفيذ حلول العملاء القائمة على التقنية.

وأكد الرئيس التنفيذي ومؤسس كلاسيرا المهندس محمد المدني، أن هذا التتويج العالمي يدل على مدى تميز منظومة كلاسيرا وأثرها الإيجابي على التعلم عالميًا، وليس مجرد محلي، مشيرًا بأن رؤية "كلاسيرا" تنطلق من تمكين الجميع في النظام البيئي التعليمي للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة بأبسط طريقة باستخدام أفضل الحلول المبتكرة والملهمة.

وأوضح "المدني" أن ذلك لم يكن ليحدث لولا ابتكار كلاسيرا لأحدث ما توصلت له التقنية لخدمة قطاع التعليم.

من ناحية أخرى، نوه نائب الرئيس ومسؤول حلول الشركاء العالميين ورئيس الشركاء في مايكروسوفت رودني كلارك، بأن إعلان الفائزين والمرشحين النهائيين لجوائز شركاء مايكروسوفت للعام 2021، أتى بعد منافسة وترشيح صعب، وبارك للفائزين، ومنهم "كلاسيرا"؛ كونها الفائز في قطاع تقنيات التعليم للعام الحالي.

يذكر أن عملاق ‏التقنية Microsoft تقوم في حفلها السنوي باختيار أفضل الشركات في التقنية في كل قطاع بلجنة تحكيم من خبراء مايكروسوفت.

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