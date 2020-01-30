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الضباب يغطي عقبة الباحة.. و"المرور" تدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت إدارة مرور منطقة الباحة، الراغبين في الاتجاه إلى محافظتي المخواة وقلوة، أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في عقبة الباحة، بسبب موجة الضباب التي تشهدها العقبة.

وقالت إدارة المرور، إن عقبة الباحة تشهد حالة ضباب متوسطة، والرؤية محدودة في بعض المواقع، داعية الراغبين في الاتجاه إلى المخواة وقلوة، لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تمر بها عقبة الباحة، متمنيةً السلامة للجميع.

ضباب عقبة الباحة المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الضباب يغطي عقبة الباحة.. و"المرور" تدعو لأخذ الحيطة والحذر
سبق

دعت إدارة مرور منطقة الباحة، الراغبين في الاتجاه إلى محافظتي المخواة وقلوة، أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في عقبة الباحة، بسبب موجة الضباب التي تشهدها العقبة.

وقالت إدارة المرور، إن عقبة الباحة تشهد حالة ضباب متوسطة، والرؤية محدودة في بعض المواقع، داعية الراغبين في الاتجاه إلى المخواة وقلوة، لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تمر بها عقبة الباحة، متمنيةً السلامة للجميع.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
07:22 PM
اخر تعديل
30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
07:58 PM

الضباب يغطي عقبة الباحة.. و"المرور" تدعو لأخذ الحيطة والحذر

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أحمد العبدالله - الباحة
0
595

دعت إدارة مرور منطقة الباحة، الراغبين في الاتجاه إلى محافظتي المخواة وقلوة، أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في عقبة الباحة، بسبب موجة الضباب التي تشهدها العقبة.

وقالت إدارة المرور، إن عقبة الباحة تشهد حالة ضباب متوسطة، والرؤية محدودة في بعض المواقع، داعية الراغبين في الاتجاه إلى المخواة وقلوة، لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تمر بها عقبة الباحة، متمنيةً السلامة للجميع.

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