النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مايكروسوفت تنهي دعم نظام ويندوز سيرفر 2008

أوصت الشركة العملاء بالتبديل إلى Azure للتشغيل

أنهت شركة مايكروسوفت دعم نظامَي التشغيل Windows Server 2008 وWindows Server 2008 R2، وهو ما يعني أنه يجب على الشركات التي لا تزال تشغل Windows Server 2008 وWindows Server 2008 R2 شراء تحديثات الأمان الموسعة التي تتضمّن توفير تحديثات الأمان لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد 14 يناير 2020.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" بحسب موقع mspoweruser الأمريكي: فيجب على العملاء المحليين دفع حوالي 75٪ من تكلفة الترخيص الداخلى سنويًّا للوحدات، وسيحصل العملاء الذين يشغلون Windows Server أو SQL Server 2008 و 2008 R2 في جهاز Azure الظاهري على تحديثات أمان ممتدة مجانًا.

فيما توصي مايكروسوفت العملاء بالتبديل إلى Azure لتشغيل أعمال Windows Server الخاصة بهم، كما يمكن نشر هذه أعمال Windows Server في Azure بطرق مختلفة؛ مثل الأجهزة الظاهرية على Azure وAzure VMware Solutions وAzure Dedicated Host.

ويمكن للمؤسسات أيضًا استخدام ميزة Azure Hybrid Benefit لاستخدام تراخيص Windows Server الحالية فى Azure، وباستخدام هذا الخيار يتيح لهم توفير 40 في المئة من التكلفة، ويجب على الشركات التي ترغب في البقاء في أماكن العمل المحلية ترقية خوادمها إلى Windows Server 2019.

وكانت مايكروسوفت أنهت أمس دعمها لنظام التشغيل ويندوز 7، فيما ستظل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 7 تعمل، لكن لن توفر الشركة الأمريكية الدعم الفني أو تحديثات البرامج أو إصلاحات الأمان، وستستخدم الشركة التنبيهات المنبثقة Pop-up بملء الشاشة على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الذي يبلغ عمره عشر سنوات؛ لمحاولة إقناع المستخدمين بالانتقال إلى ويندوز 10 الأحدث.

ولا يزال ويندوز 7 هو ثاني أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا بعد ويندوز 10؛ إذ يستحوذ على حصة سوقية تزيد على 25 في المئة، بينما يستحوذ ويندوز 10 على 55 في المئة من السوق، وسوف تقدم التنبيهات أيضًا المشورة للعملاء لشراء جهاز كمبيوتر شخصي جديد؛ حتى يتمكنوا من استخدام نظام التشغيل ويندوز 10، كما تقدم الشركة رسائل تذكير منبثقة أصغر حول التغيير القادم منذ أبريل 2019، لكنها ستكون الآن بملء الشاشة ولا يمكن تجاهلها.

مايكروسوفت ويندوز مايكروسوفت ويندوز

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
مايكروسوفت تنهي دعم نظام ويندوز سيرفر 2008
سبق

أنهت شركة مايكروسوفت دعم نظامَي التشغيل Windows Server 2008 وWindows Server 2008 R2، وهو ما يعني أنه يجب على الشركات التي لا تزال تشغل Windows Server 2008 وWindows Server 2008 R2 شراء تحديثات الأمان الموسعة التي تتضمّن توفير تحديثات الأمان لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد 14 يناير 2020.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" بحسب موقع mspoweruser الأمريكي: فيجب على العملاء المحليين دفع حوالي 75٪ من تكلفة الترخيص الداخلى سنويًّا للوحدات، وسيحصل العملاء الذين يشغلون Windows Server أو SQL Server 2008 و 2008 R2 في جهاز Azure الظاهري على تحديثات أمان ممتدة مجانًا.

فيما توصي مايكروسوفت العملاء بالتبديل إلى Azure لتشغيل أعمال Windows Server الخاصة بهم، كما يمكن نشر هذه أعمال Windows Server في Azure بطرق مختلفة؛ مثل الأجهزة الظاهرية على Azure وAzure VMware Solutions وAzure Dedicated Host.

ويمكن للمؤسسات أيضًا استخدام ميزة Azure Hybrid Benefit لاستخدام تراخيص Windows Server الحالية فى Azure، وباستخدام هذا الخيار يتيح لهم توفير 40 في المئة من التكلفة، ويجب على الشركات التي ترغب في البقاء في أماكن العمل المحلية ترقية خوادمها إلى Windows Server 2019.

وكانت مايكروسوفت أنهت أمس دعمها لنظام التشغيل ويندوز 7، فيما ستظل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 7 تعمل، لكن لن توفر الشركة الأمريكية الدعم الفني أو تحديثات البرامج أو إصلاحات الأمان، وستستخدم الشركة التنبيهات المنبثقة Pop-up بملء الشاشة على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الذي يبلغ عمره عشر سنوات؛ لمحاولة إقناع المستخدمين بالانتقال إلى ويندوز 10 الأحدث.

ولا يزال ويندوز 7 هو ثاني أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا بعد ويندوز 10؛ إذ يستحوذ على حصة سوقية تزيد على 25 في المئة، بينما يستحوذ ويندوز 10 على 55 في المئة من السوق، وسوف تقدم التنبيهات أيضًا المشورة للعملاء لشراء جهاز كمبيوتر شخصي جديد؛ حتى يتمكنوا من استخدام نظام التشغيل ويندوز 10، كما تقدم الشركة رسائل تذكير منبثقة أصغر حول التغيير القادم منذ أبريل 2019، لكنها ستكون الآن بملء الشاشة ولا يمكن تجاهلها.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:05 AM

مايكروسوفت تنهي دعم نظام ويندوز سيرفر 2008

أوصت الشركة العملاء بالتبديل إلى Azure للتشغيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
128

أنهت شركة مايكروسوفت دعم نظامَي التشغيل Windows Server 2008 وWindows Server 2008 R2، وهو ما يعني أنه يجب على الشركات التي لا تزال تشغل Windows Server 2008 وWindows Server 2008 R2 شراء تحديثات الأمان الموسعة التي تتضمّن توفير تحديثات الأمان لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد 14 يناير 2020.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" بحسب موقع mspoweruser الأمريكي: فيجب على العملاء المحليين دفع حوالي 75٪ من تكلفة الترخيص الداخلى سنويًّا للوحدات، وسيحصل العملاء الذين يشغلون Windows Server أو SQL Server 2008 و 2008 R2 في جهاز Azure الظاهري على تحديثات أمان ممتدة مجانًا.

فيما توصي مايكروسوفت العملاء بالتبديل إلى Azure لتشغيل أعمال Windows Server الخاصة بهم، كما يمكن نشر هذه أعمال Windows Server في Azure بطرق مختلفة؛ مثل الأجهزة الظاهرية على Azure وAzure VMware Solutions وAzure Dedicated Host.

ويمكن للمؤسسات أيضًا استخدام ميزة Azure Hybrid Benefit لاستخدام تراخيص Windows Server الحالية فى Azure، وباستخدام هذا الخيار يتيح لهم توفير 40 في المئة من التكلفة، ويجب على الشركات التي ترغب في البقاء في أماكن العمل المحلية ترقية خوادمها إلى Windows Server 2019.

وكانت مايكروسوفت أنهت أمس دعمها لنظام التشغيل ويندوز 7، فيما ستظل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 7 تعمل، لكن لن توفر الشركة الأمريكية الدعم الفني أو تحديثات البرامج أو إصلاحات الأمان، وستستخدم الشركة التنبيهات المنبثقة Pop-up بملء الشاشة على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الذي يبلغ عمره عشر سنوات؛ لمحاولة إقناع المستخدمين بالانتقال إلى ويندوز 10 الأحدث.

ولا يزال ويندوز 7 هو ثاني أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا بعد ويندوز 10؛ إذ يستحوذ على حصة سوقية تزيد على 25 في المئة، بينما يستحوذ ويندوز 10 على 55 في المئة من السوق، وسوف تقدم التنبيهات أيضًا المشورة للعملاء لشراء جهاز كمبيوتر شخصي جديد؛ حتى يتمكنوا من استخدام نظام التشغيل ويندوز 10، كما تقدم الشركة رسائل تذكير منبثقة أصغر حول التغيير القادم منذ أبريل 2019، لكنها ستكون الآن بملء الشاشة ولا يمكن تجاهلها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,868
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,981
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,405
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,038

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة