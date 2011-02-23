وكان بلاغ قد وصل للمستشفى عن طريق الدفاع المدني مفاده أن هناك حادثًا فيه مصاب وإصاباته بليغة جدًّا، وعلى الفور وجهت إدارة المستشفى فريقًا طبيًّا إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصاب في الموقع ونقله إلى المستشفى؛ حيث تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد استقرار حالته الصحية.

أنقذ فريق طبي بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بعد عناية الله أحد المصابين في حادث مروري بطريق الباحة – الطائف.

تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف فهد العتيبي سبق 2021-02-23 أنقذ فريق طبي بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بعد عناية الله أحد المصابين في حادث مروري بطريق الباحة – الطائف. وكان بلاغ قد وصل للمستشفى عن طريق الدفاع المدني مفاده أن هناك حادثًا فيه مصاب وإصاباته بليغة جدًّا، وعلى الفور وجهت إدارة المستشفى فريقًا طبيًّا إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصاب في الموقع ونقله إلى المستشفى؛ حيث تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد استقرار حالته الصحية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 06:35 PM

تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتحويله للمستشفى





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أنقذ فريق طبي بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بعد عناية الله أحد المصابين في حادث مروري بطريق الباحة – الطائف.

وكان بلاغ قد وصل للمستشفى عن طريق الدفاع المدني مفاده أن هناك حادثًا فيه مصاب وإصاباته بليغة جدًّا، وعلى الفور وجهت إدارة المستشفى فريقًا طبيًّا إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصاب في الموقع ونقله إلى المستشفى؛ حيث تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد استقرار حالته الصحية.