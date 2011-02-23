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تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف

تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتحويله للمستشفى

أنقذ فريق طبي بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بعد عناية الله أحد المصابين في حادث مروري بطريق الباحة – الطائف.

وكان بلاغ قد وصل للمستشفى عن طريق الدفاع المدني مفاده أن هناك حادثًا فيه مصاب وإصاباته بليغة جدًّا، وعلى الفور وجهت إدارة المستشفى فريقًا طبيًّا إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصاب في الموقع ونقله إلى المستشفى؛ حيث تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد استقرار حالته الصحية.

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تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف
سبق

أنقذ فريق طبي بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بعد عناية الله أحد المصابين في حادث مروري بطريق الباحة – الطائف.

وكان بلاغ قد وصل للمستشفى عن طريق الدفاع المدني مفاده أن هناك حادثًا فيه مصاب وإصاباته بليغة جدًّا، وعلى الفور وجهت إدارة المستشفى فريقًا طبيًّا إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصاب في الموقع ونقله إلى المستشفى؛ حيث تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد استقرار حالته الصحية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
06:35 PM

تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف

تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتحويله للمستشفى

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
1,065

أنقذ فريق طبي بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بعد عناية الله أحد المصابين في حادث مروري بطريق الباحة – الطائف.

وكان بلاغ قد وصل للمستشفى عن طريق الدفاع المدني مفاده أن هناك حادثًا فيه مصاب وإصاباته بليغة جدًّا، وعلى الفور وجهت إدارة المستشفى فريقًا طبيًّا إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصاب في الموقع ونقله إلى المستشفى؛ حيث تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد استقرار حالته الصحية.

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