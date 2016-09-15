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بعد التلفيق وإيضاح "الداخلية" .. الحياة تسير بشكل طبيعي في بقيق "لقطات"

انسيابية في حركة المواطنين والجميع خرجوا لممارسة حياتهم  كأيّ يومٍ آخر

تصوير- فالح الحقباني : رصدت "سبق"، من خلال صور عدة ومقطع فيديو، الحياة الطبيعية الآمنة التي تتمتع بها مدينة بقيق وسكانها؛ وذلك بعد تداول جهات معادية أخباراً ملفقة حول وجود انفجارات ضخمة تهدّد سلامة السكان، وهو الأمر الذي كذّبته الصور والمقاطع وإيضاح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الذي أوضح أن الأمر لا يعدو كونه حريقَيْن تمّت السيطرة عليهما من قِبل فرق الإطفاء التابعة لشركة أرامكو بعد استهدافها بطائرات دون طيّار "درون".

من جانبه، أكّد المواطن فالح الحقباني؛ لـ "سبق"، أن جميع سكان المحافظة خرجوا صباح اليوم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي كأيّ يومٍ آخر، ولله الحمد، مقدماً شكره للجهات الأمنية كافة التي استطاعت في وقتٍ وجيزٍ أن تسيطر على الحريق دون أن يتعدّى محيطه ويصل إلى المدينة.

فيما عبّر عددٌ من المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن ثقتهم التامة بقدرة الجهات الأمنية المختصّة على كشف مَن يقف خلف هذه الأعمال الإرهابية التخريبية وردعهم في أسرع وقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد التلفيق وإيضاح "الداخلية" .. الحياة تسير بشكل طبيعي في بقيق "لقطات"
سبق

تصوير- فالح الحقباني : رصدت "سبق"، من خلال صور عدة ومقطع فيديو، الحياة الطبيعية الآمنة التي تتمتع بها مدينة بقيق وسكانها؛ وذلك بعد تداول جهات معادية أخباراً ملفقة حول وجود انفجارات ضخمة تهدّد سلامة السكان، وهو الأمر الذي كذّبته الصور والمقاطع وإيضاح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الذي أوضح أن الأمر لا يعدو كونه حريقَيْن تمّت السيطرة عليهما من قِبل فرق الإطفاء التابعة لشركة أرامكو بعد استهدافها بطائرات دون طيّار "درون".

من جانبه، أكّد المواطن فالح الحقباني؛ لـ "سبق"، أن جميع سكان المحافظة خرجوا صباح اليوم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي كأيّ يومٍ آخر، ولله الحمد، مقدماً شكره للجهات الأمنية كافة التي استطاعت في وقتٍ وجيزٍ أن تسيطر على الحريق دون أن يتعدّى محيطه ويصل إلى المدينة.

فيما عبّر عددٌ من المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن ثقتهم التامة بقدرة الجهات الأمنية المختصّة على كشف مَن يقف خلف هذه الأعمال الإرهابية التخريبية وردعهم في أسرع وقت.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:28 AM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:11 PM

بعد التلفيق وإيضاح "الداخلية" .. الحياة تسير بشكل طبيعي في بقيق "لقطات"

انسيابية في حركة المواطنين والجميع خرجوا لممارسة حياتهم  كأيّ يومٍ آخر

A A A
محمد عبيد - بقيق
18
53,697

تصوير- فالح الحقباني : رصدت "سبق"، من خلال صور عدة ومقطع فيديو، الحياة الطبيعية الآمنة التي تتمتع بها مدينة بقيق وسكانها؛ وذلك بعد تداول جهات معادية أخباراً ملفقة حول وجود انفجارات ضخمة تهدّد سلامة السكان، وهو الأمر الذي كذّبته الصور والمقاطع وإيضاح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الذي أوضح أن الأمر لا يعدو كونه حريقَيْن تمّت السيطرة عليهما من قِبل فرق الإطفاء التابعة لشركة أرامكو بعد استهدافها بطائرات دون طيّار "درون".

من جانبه، أكّد المواطن فالح الحقباني؛ لـ "سبق"، أن جميع سكان المحافظة خرجوا صباح اليوم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي كأيّ يومٍ آخر، ولله الحمد، مقدماً شكره للجهات الأمنية كافة التي استطاعت في وقتٍ وجيزٍ أن تسيطر على الحريق دون أن يتعدّى محيطه ويصل إلى المدينة.

فيما عبّر عددٌ من المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن ثقتهم التامة بقدرة الجهات الأمنية المختصّة على كشف مَن يقف خلف هذه الأعمال الإرهابية التخريبية وردعهم في أسرع وقت.

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