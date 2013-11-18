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"بلينكن": السودان سيحظى بالدعم الدولي مجدداً في حال إعادة الحكومة المطاح بها

شدد على استعادة المرحلة الانتقالية للشرعية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء): "إن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجدداً في حال إعادة الشرعية للحكومة، التي جرت إطاحتها إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي".

وأضاف "بلينكن" في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة أفريقية: "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها، إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، فأعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية" وفقاً لـ"فرانس 24".

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"بلينكن": السودان سيحظى بالدعم الدولي مجدداً في حال إعادة الحكومة المطاح بها
سبق

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء): "إن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجدداً في حال إعادة الشرعية للحكومة، التي جرت إطاحتها إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي".

وأضاف "بلينكن" في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة أفريقية: "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها، إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، فأعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية" وفقاً لـ"فرانس 24".

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
07:26 PM

"بلينكن": السودان سيحظى بالدعم الدولي مجدداً في حال إعادة الحكومة المطاح بها

شدد على استعادة المرحلة الانتقالية للشرعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,014

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء): "إن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجدداً في حال إعادة الشرعية للحكومة، التي جرت إطاحتها إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي".

وأضاف "بلينكن" في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة أفريقية: "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها، إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، فأعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية" وفقاً لـ"فرانس 24".

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