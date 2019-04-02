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"زوران" يخاطب "الهلاليين": عدم اليأس والثقة في النفس قادونا لنصف نهائي الكأس

بارك المدير الفني لنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش لجماهير الفريق التأهل للدور نصف النهائي في مسابقة كأس الملك.

وقال زوران مخاطباً جماهير الهلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" اللعب الجماعي.. الثقة في النفس.. عدم اليأس، تلك العوامل قادتنا لنصف النهائي".

وتابع :" كانت مباراة صعبة استحق فيها الفريق الفوز.. ننتظر الدعم اللا محدود من جماهيرنا في المباريات القادمة".


وكان الهلال قد نجح في التغلب على فريق الاتفاق بعد مباراة ماراثونية بثلاثة أهداف لهدفين ليتأهل للدور قبل النهائي في مواجهة نادي التعاون.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"زوران" يخاطب "الهلاليين": عدم اليأس والثقة في النفس قادونا لنصف نهائي الكأس
سبق

بارك المدير الفني لنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش لجماهير الفريق التأهل للدور نصف النهائي في مسابقة كأس الملك.

وقال زوران مخاطباً جماهير الهلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" اللعب الجماعي.. الثقة في النفس.. عدم اليأس، تلك العوامل قادتنا لنصف النهائي".

وتابع :" كانت مباراة صعبة استحق فيها الفريق الفوز.. ننتظر الدعم اللا محدود من جماهيرنا في المباريات القادمة".


وكان الهلال قد نجح في التغلب على فريق الاتفاق بعد مباراة ماراثونية بثلاثة أهداف لهدفين ليتأهل للدور قبل النهائي في مواجهة نادي التعاون.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:12 PM

"زوران" يخاطب "الهلاليين": عدم اليأس والثقة في النفس قادونا لنصف نهائي الكأس

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محمد السيّد - الرياض
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بارك المدير الفني لنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش لجماهير الفريق التأهل للدور نصف النهائي في مسابقة كأس الملك.

وقال زوران مخاطباً جماهير الهلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" اللعب الجماعي.. الثقة في النفس.. عدم اليأس، تلك العوامل قادتنا لنصف النهائي".

وتابع :" كانت مباراة صعبة استحق فيها الفريق الفوز.. ننتظر الدعم اللا محدود من جماهيرنا في المباريات القادمة".


وكان الهلال قد نجح في التغلب على فريق الاتفاق بعد مباراة ماراثونية بثلاثة أهداف لهدفين ليتأهل للدور قبل النهائي في مواجهة نادي التعاون.

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