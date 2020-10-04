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قفز الصبي أم أسقطه شرطي؟.. روايتان من زاويتين لمشهد واحد فوق الجسر

مسؤول: لدى شرطة تشيلي مقطع فيديو يرفع عنها المسؤولية

مشهد واحد حدث فوق الجسر، حين كانت الشرطة التشيلية تقوم بفض مظاهرة احتجاجية في العاصمة سانتياغو، وفجأة نشاهد شرطيًا يسقط صبيًا من فوق الجسر إلى النهر، لكن زاوية أخرى لنفس المشهد تظهر أمرًا مختلفًا.

وحسب موقع قناة "الحرة"، أثارت الواقعة موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على عنف الشرطة.

وسقط الصبي البالغ من العمر 16 عامًا في قناة نهر مابوتشو، قبل قيام بعض المتظاهرين بمساعدته لحين وصول فريق الإسعاف الذي نقله إلى المستشفى.

روايتان وزاويتان

وعند الثانية 29 يظهر شاب وهو يرتدي قبعة حمراء فوق الجسر وهو يجري، وفجأة يبدو ضابط خلفه ونشاهد الشاب فوق سور الجسر، ثم يسقط في النهر، وعقب نشر الفيديو على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، قال معلقون: إن ضابط الشرطة قام بدفع الصبي من فوق حاجز الجسر، ليسقطه بعدها في النهر.

ولكن عند الثانية 49 يبدو أننا أمام رواية أخرى من زاوية مختلفة، يظهر فيها الصبي وهو يقفز من فوق الجسر، بينما كانت الشرطة تجري نحو المتظاهرين، وربما كان ضابط يحاول الإمساك به بهدف اعتقاله.

تعليق الشرطة

وحسب موقع "الحرة"، نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مسؤول في الشرطة قوله إنه لا يستبعد مسؤولية عنصر الأمن عما حدث، لكنه قال إن الصبي قد يكون فقد توازنه وسقط أثناء محاولة اعتقاله، وأنه لدى الشرطة مقاطع فيديو خاصة ترفع عنها المسؤولية.

وأشارت الحرة إلى أن حالة الصبي مستقرة بعد أن نقل إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.

ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد تشيلي احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاحات، ودعا سياسيون معارضون الجنرال ماريو روزاس قائد الشرطة إلى الاستقالة بعد سلسلة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

العاصمة سانتياغو الشرطة التشيلية

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قفز الصبي أم أسقطه شرطي؟.. روايتان من زاويتين لمشهد واحد فوق الجسر
سبق

مشهد واحد حدث فوق الجسر، حين كانت الشرطة التشيلية تقوم بفض مظاهرة احتجاجية في العاصمة سانتياغو، وفجأة نشاهد شرطيًا يسقط صبيًا من فوق الجسر إلى النهر، لكن زاوية أخرى لنفس المشهد تظهر أمرًا مختلفًا.

وحسب موقع قناة "الحرة"، أثارت الواقعة موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على عنف الشرطة.

وسقط الصبي البالغ من العمر 16 عامًا في قناة نهر مابوتشو، قبل قيام بعض المتظاهرين بمساعدته لحين وصول فريق الإسعاف الذي نقله إلى المستشفى.

روايتان وزاويتان

وعند الثانية 29 يظهر شاب وهو يرتدي قبعة حمراء فوق الجسر وهو يجري، وفجأة يبدو ضابط خلفه ونشاهد الشاب فوق سور الجسر، ثم يسقط في النهر، وعقب نشر الفيديو على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، قال معلقون: إن ضابط الشرطة قام بدفع الصبي من فوق حاجز الجسر، ليسقطه بعدها في النهر.

ولكن عند الثانية 49 يبدو أننا أمام رواية أخرى من زاوية مختلفة، يظهر فيها الصبي وهو يقفز من فوق الجسر، بينما كانت الشرطة تجري نحو المتظاهرين، وربما كان ضابط يحاول الإمساك به بهدف اعتقاله.

تعليق الشرطة

وحسب موقع "الحرة"، نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مسؤول في الشرطة قوله إنه لا يستبعد مسؤولية عنصر الأمن عما حدث، لكنه قال إن الصبي قد يكون فقد توازنه وسقط أثناء محاولة اعتقاله، وأنه لدى الشرطة مقاطع فيديو خاصة ترفع عنها المسؤولية.

وأشارت الحرة إلى أن حالة الصبي مستقرة بعد أن نقل إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.

ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد تشيلي احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاحات، ودعا سياسيون معارضون الجنرال ماريو روزاس قائد الشرطة إلى الاستقالة بعد سلسلة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
03:34 PM

قفز الصبي أم أسقطه شرطي؟.. روايتان من زاويتين لمشهد واحد فوق الجسر

مسؤول: لدى شرطة تشيلي مقطع فيديو يرفع عنها المسؤولية

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
2,918

مشهد واحد حدث فوق الجسر، حين كانت الشرطة التشيلية تقوم بفض مظاهرة احتجاجية في العاصمة سانتياغو، وفجأة نشاهد شرطيًا يسقط صبيًا من فوق الجسر إلى النهر، لكن زاوية أخرى لنفس المشهد تظهر أمرًا مختلفًا.

وحسب موقع قناة "الحرة"، أثارت الواقعة موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على عنف الشرطة.

وسقط الصبي البالغ من العمر 16 عامًا في قناة نهر مابوتشو، قبل قيام بعض المتظاهرين بمساعدته لحين وصول فريق الإسعاف الذي نقله إلى المستشفى.

روايتان وزاويتان

وعند الثانية 29 يظهر شاب وهو يرتدي قبعة حمراء فوق الجسر وهو يجري، وفجأة يبدو ضابط خلفه ونشاهد الشاب فوق سور الجسر، ثم يسقط في النهر، وعقب نشر الفيديو على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، قال معلقون: إن ضابط الشرطة قام بدفع الصبي من فوق حاجز الجسر، ليسقطه بعدها في النهر.

ولكن عند الثانية 49 يبدو أننا أمام رواية أخرى من زاوية مختلفة، يظهر فيها الصبي وهو يقفز من فوق الجسر، بينما كانت الشرطة تجري نحو المتظاهرين، وربما كان ضابط يحاول الإمساك به بهدف اعتقاله.

تعليق الشرطة

وحسب موقع "الحرة"، نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مسؤول في الشرطة قوله إنه لا يستبعد مسؤولية عنصر الأمن عما حدث، لكنه قال إن الصبي قد يكون فقد توازنه وسقط أثناء محاولة اعتقاله، وأنه لدى الشرطة مقاطع فيديو خاصة ترفع عنها المسؤولية.

وأشارت الحرة إلى أن حالة الصبي مستقرة بعد أن نقل إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.

ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد تشيلي احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاحات، ودعا سياسيون معارضون الجنرال ماريو روزاس قائد الشرطة إلى الاستقالة بعد سلسلة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

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