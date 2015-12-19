الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية 50 ألف ريال على رئيس الهلال و"المفرج".. تعرف على السبب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، غرامة ماليه على فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مبلغ 30 ألف ريال بسبب نزوله إلى مضمار الملعب قبل نهاية الشوط الأول وبعد المباراة في لقاء النصر.

كما أعلنت لجنة الانضباط إلزام إداري الفريق "فهد المفرج" بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف ريال لنزوله إلى مضمار الملعب قبل نهاية الشوط الأول ونهاية لقاء النصر ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.