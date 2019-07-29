خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على "الأمير بندر بن عبدالعزيز"

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

كما أدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة كان في استقباله - رعاه الله - أبناء الفقيد كل من: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز، والأمراء أحفاد الفقيد - رحمه الله -.

وأدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - كل من: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير عبدالله بن منصور بن جلوي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير فيصل بن سعود بن محمد.

كما أدى الصلاة على الفقيد -رحمه الله- كل من: الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وعدد من الأمراء، وسماحة المفتي العام للسعودية، وأصحاب الفضيلة والمعالي.

وقد ووري جثمان الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بمقبرة العدل بمكة المكرمة.