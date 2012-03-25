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جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

تتطلع إلى أن تستجيب جميع الأطراف اليمنية لهذه الفرصة

رحّبت جمهورية القمر المتحدة، بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، أن هذه الخطوة تعبّر عن حرص المملكة الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، في إطار التوصل إلى حل سياسي شامل عبر عدد من الخطوات تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية.

وثمّنت الوزارة عالياً هذه الخطوة السياسية الحكيمة، وتتطلع إلى أن تستجيب جميع الأطراف اليمنية لهذه الفرصة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

جمهورية القمر المتحدة مبادرة المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
سبق

رحّبت جمهورية القمر المتحدة، بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، أن هذه الخطوة تعبّر عن حرص المملكة الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، في إطار التوصل إلى حل سياسي شامل عبر عدد من الخطوات تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية.

وثمّنت الوزارة عالياً هذه الخطوة السياسية الحكيمة، وتتطلع إلى أن تستجيب جميع الأطراف اليمنية لهذه الفرصة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:54 PM
اخر تعديل
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:51 AM

جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

تتطلع إلى أن تستجيب جميع الأطراف اليمنية لهذه الفرصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
310

رحّبت جمهورية القمر المتحدة، بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، أن هذه الخطوة تعبّر عن حرص المملكة الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، في إطار التوصل إلى حل سياسي شامل عبر عدد من الخطوات تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية.

وثمّنت الوزارة عالياً هذه الخطوة السياسية الحكيمة، وتتطلع إلى أن تستجيب جميع الأطراف اليمنية لهذه الفرصة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

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