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"إعلان الرياض" يؤكد أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات

اختتام أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

اختتم قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة ، معبراً عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وأكد إعلان الرياض الصادر عن اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عُقِد في الرياض، على الوحدة الاقتصادية، والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، وشدد على أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات.
ووصف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إعلان الرياض بأنه "طريق مستقبلنا في دول مجلس التعاون".

القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إعلان الرياض" يؤكد أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات
سبق

اختتم قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة ، معبراً عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وأكد إعلان الرياض الصادر عن اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عُقِد في الرياض، على الوحدة الاقتصادية، والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، وشدد على أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات.
ووصف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إعلان الرياض بأنه "طريق مستقبلنا في دول مجلس التعاون".

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:29 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
10:02 PM

"إعلان الرياض" يؤكد أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات

اختتام أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة ، معبراً عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وأكد إعلان الرياض الصادر عن اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عُقِد في الرياض، على الوحدة الاقتصادية، والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، وشدد على أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات.
ووصف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إعلان الرياض بأنه "طريق مستقبلنا في دول مجلس التعاون".

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