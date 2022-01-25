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"أمير القصيم" يكرّم الزميل خالد خليل ويمنحه أول عضوية عالمية بجمعية الرحالة السعوديين

تعد أول جمعية أهلية متخصّصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلة رسمية

كرّم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة القصيم، الزميل خالد خليل؛ مسؤول القسم السياحي بـ"سبق"، ومنحه أول عضوية عالمية بجمعية الرحالة السعوديين.

ومنح الأمير فيصل بن مشعل؛ خلال تدشين ملتقى الرحالة السعودي الأول بالقصيم، في مركز الملك خالد الحضاري، العضوية الخليجية للأشقاء الرحالة من دول الخليج من الإمارات وسلطنة عُمان والكويت.

وتضمن الملتقى عديداً من الفعاليات والأنشطة والمعارض المصاحبة وورش العمل والندوات العلمية والأمسيات والتكريم، وكذلك تنظيم جولات سياحية واستكشافية لمعالم المنطقة.

واستهدف الملتقى إبراز ثقافة الرحالة والمغامرات والاكتشافات في تطوير وتنمية المفاهيم المحلية في المناطق والمحافظات السعودية الذي بدوره يُسهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة ومتوازنة وبيئة محفزة للاقتصاد؛ كأحد روافد رؤية المملكة 2030؛ لتصبح المملكة -بإذن الله- في وضع تنافسي ومتميز بين دول العالم.

بدوره، هنّأ المدير العام ورئيس تحرير "سبق"، علي الحازمي؛ الزميل خالد خليل؛ متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.

يُذكر أن جمعية الرحالة هي أول جمعية أهلية متخصّصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلة رسمية، ويشمل نطاق الجمعية جميع مناطق المملكة.

وتتطلع الجمعية، التي صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1620) وتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ، أن تكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على مستوى المملكة ورواد ثقافة السفر والترحال، وفق رؤية المملكة 2030 م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير القصيم" يكرّم الزميل خالد خليل ويمنحه أول عضوية عالمية بجمعية الرحالة السعوديين
سبق

كرّم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة القصيم، الزميل خالد خليل؛ مسؤول القسم السياحي بـ"سبق"، ومنحه أول عضوية عالمية بجمعية الرحالة السعوديين.

ومنح الأمير فيصل بن مشعل؛ خلال تدشين ملتقى الرحالة السعودي الأول بالقصيم، في مركز الملك خالد الحضاري، العضوية الخليجية للأشقاء الرحالة من دول الخليج من الإمارات وسلطنة عُمان والكويت.

وتضمن الملتقى عديداً من الفعاليات والأنشطة والمعارض المصاحبة وورش العمل والندوات العلمية والأمسيات والتكريم، وكذلك تنظيم جولات سياحية واستكشافية لمعالم المنطقة.

واستهدف الملتقى إبراز ثقافة الرحالة والمغامرات والاكتشافات في تطوير وتنمية المفاهيم المحلية في المناطق والمحافظات السعودية الذي بدوره يُسهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة ومتوازنة وبيئة محفزة للاقتصاد؛ كأحد روافد رؤية المملكة 2030؛ لتصبح المملكة -بإذن الله- في وضع تنافسي ومتميز بين دول العالم.

بدوره، هنّأ المدير العام ورئيس تحرير "سبق"، علي الحازمي؛ الزميل خالد خليل؛ متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.

يُذكر أن جمعية الرحالة هي أول جمعية أهلية متخصّصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلة رسمية، ويشمل نطاق الجمعية جميع مناطق المملكة.

وتتطلع الجمعية، التي صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1620) وتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ، أن تكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على مستوى المملكة ورواد ثقافة السفر والترحال، وفق رؤية المملكة 2030 م.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:06 PM

"أمير القصيم" يكرّم الزميل خالد خليل ويمنحه أول عضوية عالمية بجمعية الرحالة السعوديين

تعد أول جمعية أهلية متخصّصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلة رسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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كرّم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة القصيم، الزميل خالد خليل؛ مسؤول القسم السياحي بـ"سبق"، ومنحه أول عضوية عالمية بجمعية الرحالة السعوديين.

ومنح الأمير فيصل بن مشعل؛ خلال تدشين ملتقى الرحالة السعودي الأول بالقصيم، في مركز الملك خالد الحضاري، العضوية الخليجية للأشقاء الرحالة من دول الخليج من الإمارات وسلطنة عُمان والكويت.

وتضمن الملتقى عديداً من الفعاليات والأنشطة والمعارض المصاحبة وورش العمل والندوات العلمية والأمسيات والتكريم، وكذلك تنظيم جولات سياحية واستكشافية لمعالم المنطقة.

واستهدف الملتقى إبراز ثقافة الرحالة والمغامرات والاكتشافات في تطوير وتنمية المفاهيم المحلية في المناطق والمحافظات السعودية الذي بدوره يُسهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة ومتوازنة وبيئة محفزة للاقتصاد؛ كأحد روافد رؤية المملكة 2030؛ لتصبح المملكة -بإذن الله- في وضع تنافسي ومتميز بين دول العالم.

بدوره، هنّأ المدير العام ورئيس تحرير "سبق"، علي الحازمي؛ الزميل خالد خليل؛ متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.

يُذكر أن جمعية الرحالة هي أول جمعية أهلية متخصّصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلة رسمية، ويشمل نطاق الجمعية جميع مناطق المملكة.

وتتطلع الجمعية، التي صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1620) وتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ، أن تكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على مستوى المملكة ورواد ثقافة السفر والترحال، وفق رؤية المملكة 2030 م.

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