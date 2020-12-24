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جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام

بموجب اتفاقية تعاون.. عبر المنصة الإلكترونية

وقعت جامعة جازان، ممثلة في وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، اتفاقية تعاون مع قطاع الأمن العام بالمملكة.

يأتي ذلك، بهدف الاستفادة من خبرات وإمكانات الجامعة في مجال التعليم والتدريب، بتقديم دورات تدريبية لموظفي الأمن العام على مستوى المملكة، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام التعليم عن بعد، ضمن الخطة التدريبية لهذا العام 1442هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، د. نايف أزيبي، أن هذه الدورات التدريبية المتفق على تنفيذها تشمل تدريب ألف موظف وموظفة من مختلف إدارات الأمن العام على مستوى المملكة.

وبين أن هذه الدورات تتنوع ما بين دورات في تطبيقات الحاسب الآلي، والإدارة المكتبية يستفيد منها موظفو وموظفات الأمن العام على حد سواء.

وقال الدكتور "أزيبي"، إن هذه الاتفاقية تأـي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، وإيمانًا منها بدور أفراد الأمن العام في خدمة الوطن والمجتمع، حيث التقت رغبة الطرفين لتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والدبلومات، وبما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الإدارية والعملية لدى منسوبي ومنسوبات الأمن العام.

ونوه بالتعاون المستمر والمثمر بين الجامعة وقطاع الأمن العام طيلة السنوات الماضية، بدعم ومتابعة من رئيس الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام
سبق

وقعت جامعة جازان، ممثلة في وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، اتفاقية تعاون مع قطاع الأمن العام بالمملكة.

يأتي ذلك، بهدف الاستفادة من خبرات وإمكانات الجامعة في مجال التعليم والتدريب، بتقديم دورات تدريبية لموظفي الأمن العام على مستوى المملكة، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام التعليم عن بعد، ضمن الخطة التدريبية لهذا العام 1442هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، د. نايف أزيبي، أن هذه الدورات التدريبية المتفق على تنفيذها تشمل تدريب ألف موظف وموظفة من مختلف إدارات الأمن العام على مستوى المملكة.

وبين أن هذه الدورات تتنوع ما بين دورات في تطبيقات الحاسب الآلي، والإدارة المكتبية يستفيد منها موظفو وموظفات الأمن العام على حد سواء.

وقال الدكتور "أزيبي"، إن هذه الاتفاقية تأـي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، وإيمانًا منها بدور أفراد الأمن العام في خدمة الوطن والمجتمع، حيث التقت رغبة الطرفين لتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والدبلومات، وبما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الإدارية والعملية لدى منسوبي ومنسوبات الأمن العام.

ونوه بالتعاون المستمر والمثمر بين الجامعة وقطاع الأمن العام طيلة السنوات الماضية، بدعم ومتابعة من رئيس الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
05:40 PM

جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام

بموجب اتفاقية تعاون.. عبر المنصة الإلكترونية

A A A
فهد كاملي - جازان
0
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وقعت جامعة جازان، ممثلة في وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، اتفاقية تعاون مع قطاع الأمن العام بالمملكة.

يأتي ذلك، بهدف الاستفادة من خبرات وإمكانات الجامعة في مجال التعليم والتدريب، بتقديم دورات تدريبية لموظفي الأمن العام على مستوى المملكة، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام التعليم عن بعد، ضمن الخطة التدريبية لهذا العام 1442هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، د. نايف أزيبي، أن هذه الدورات التدريبية المتفق على تنفيذها تشمل تدريب ألف موظف وموظفة من مختلف إدارات الأمن العام على مستوى المملكة.

وبين أن هذه الدورات تتنوع ما بين دورات في تطبيقات الحاسب الآلي، والإدارة المكتبية يستفيد منها موظفو وموظفات الأمن العام على حد سواء.

وقال الدكتور "أزيبي"، إن هذه الاتفاقية تأـي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، وإيمانًا منها بدور أفراد الأمن العام في خدمة الوطن والمجتمع، حيث التقت رغبة الطرفين لتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والدبلومات، وبما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الإدارية والعملية لدى منسوبي ومنسوبات الأمن العام.

ونوه بالتعاون المستمر والمثمر بين الجامعة وقطاع الأمن العام طيلة السنوات الماضية، بدعم ومتابعة من رئيس الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

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