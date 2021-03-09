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الأقل منذ بداية أكتوبر.. روسيا تسجل 9455 إصابة كورونا آخر 24 ساعة

تماثل للشفاء 9931 شخصاً وتم تسجيل 339 حالة وفاة جديدة بالفيروس

في أقل حصيلة منذ 2 أكتوبر من العام الماضي، سجلت روسيا تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ آخر أرقام 9455 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تماثل للشفاء خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 9931 شخصاً، وتمّ تسجيل 339 حالة وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم"، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و342474 إصابة، تعافى منها 3 ملايين و932177 شخصاً، فيما تُوفي 89809 أشخاص.

وتظهر الأرقام والبيانات الرسمية تحسن الوضع الوبائي في روسيا، وتسجيل تراجع في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم مجانية بلقاح "سبوتنيك V" في مختلف أقاليم البلاد.

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الأقل منذ بداية أكتوبر.. روسيا تسجل 9455 إصابة كورونا آخر 24 ساعة
سبق

في أقل حصيلة منذ 2 أكتوبر من العام الماضي، سجلت روسيا تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ آخر أرقام 9455 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تماثل للشفاء خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 9931 شخصاً، وتمّ تسجيل 339 حالة وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم"، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و342474 إصابة، تعافى منها 3 ملايين و932177 شخصاً، فيما تُوفي 89809 أشخاص.

وتظهر الأرقام والبيانات الرسمية تحسن الوضع الوبائي في روسيا، وتسجيل تراجع في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم مجانية بلقاح "سبوتنيك V" في مختلف أقاليم البلاد.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:17 PM

الأقل منذ بداية أكتوبر.. روسيا تسجل 9455 إصابة كورونا آخر 24 ساعة

تماثل للشفاء 9931 شخصاً وتم تسجيل 339 حالة وفاة جديدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في أقل حصيلة منذ 2 أكتوبر من العام الماضي، سجلت روسيا تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ آخر أرقام 9455 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تماثل للشفاء خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 9931 شخصاً، وتمّ تسجيل 339 حالة وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم"، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و342474 إصابة، تعافى منها 3 ملايين و932177 شخصاً، فيما تُوفي 89809 أشخاص.

وتظهر الأرقام والبيانات الرسمية تحسن الوضع الوبائي في روسيا، وتسجيل تراجع في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم مجانية بلقاح "سبوتنيك V" في مختلف أقاليم البلاد.

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