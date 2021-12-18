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"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل مكة وعسير والباحة ونجران.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران والباحة وعسير ومكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن منطقة نجران تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرغة غامد الزناد، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتبدأ في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران والباحة وعسير ومكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن منطقة نجران تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرغة غامد الزناد، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتبدأ في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
12:36 AM

"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل مكة وعسير والباحة ونجران.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران والباحة وعسير ومكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن منطقة نجران تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرغة غامد الزناد، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتبدأ في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

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