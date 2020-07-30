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"الهلال" ينجح في إقناع "ماتيوس بيريرا" بالموافقة على العرض

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن العرض المالي الضخم الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا هو السبب في تفكير اللاعب بالانضمام لبطل الدوري السعودي.

وبحسب تلك التقارير فإن الإدارة الهلالية عرضت نحو 15 مليون يورو لنظيرتها في ويست بروميتش للموافقة على ضم اللاعب.

كما وعدت الإدارة اللاعب بالحصول على راتب سيكون الأغلى في النادي لأجل الموافقة على العرض.

من جهة أخرى اتفقت الإدارة الهلالية مع محترف الفريق جيوفينكو على الرحيل إذ سينضم لنادي باوك اليوناني.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" ينجح في إقناع "ماتيوس بيريرا" بالموافقة على العرض
سبق

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن العرض المالي الضخم الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا هو السبب في تفكير اللاعب بالانضمام لبطل الدوري السعودي.

وبحسب تلك التقارير فإن الإدارة الهلالية عرضت نحو 15 مليون يورو لنظيرتها في ويست بروميتش للموافقة على ضم اللاعب.

كما وعدت الإدارة اللاعب بالحصول على راتب سيكون الأغلى في النادي لأجل الموافقة على العرض.

من جهة أخرى اتفقت الإدارة الهلالية مع محترف الفريق جيوفينكو على الرحيل إذ سينضم لنادي باوك اليوناني.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:57 PM

"الهلال" ينجح في إقناع "ماتيوس بيريرا" بالموافقة على العرض

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
3,880

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن العرض المالي الضخم الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا هو السبب في تفكير اللاعب بالانضمام لبطل الدوري السعودي.

وبحسب تلك التقارير فإن الإدارة الهلالية عرضت نحو 15 مليون يورو لنظيرتها في ويست بروميتش للموافقة على ضم اللاعب.

كما وعدت الإدارة اللاعب بالحصول على راتب سيكون الأغلى في النادي لأجل الموافقة على العرض.

من جهة أخرى اتفقت الإدارة الهلالية مع محترف الفريق جيوفينكو على الرحيل إذ سينضم لنادي باوك اليوناني.

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