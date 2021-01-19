المغرب يسجّل أول حالة إصابة مؤكّدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا

لدى "مغربي" قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا

سجّل المغرب أول حالة إصابة مؤكّدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة أخيراً بالمملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، أن الحالة المؤكّدة رُصدت بميناء طنجة- المتوسط شمال المغرب، لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا، مبيناً أن الشخص المصاب لا تظهر عليه أي أعراض، وهو حالياً تحت العزل الصحي.

إثر ذلك، قرّرت السلطات المغربية المختصّة، كإجراءٍ وقائي، تعليق الرحلات الجوية للمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا، ابتداءً من 19 يناير الحالي حتى إشعار آخر.