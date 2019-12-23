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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة.. وغيوم شمالَ ووسط وغرب المملكة

سحب رعدية ممطرة وتكوّن الضباب على المرتفعات

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة.. وغيوم شمالَ ووسط وغرب المملكة
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
08:23 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة.. وغيوم شمالَ ووسط وغرب المملكة

سحب رعدية ممطرة وتكوّن الضباب على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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