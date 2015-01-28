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"الزعاق": برد المربعانية في باطن الأرض والشبط في وجه السماء

"بذرة الست" بعد أسبوع وفيها تُزرع جميع المحاصيل شتوية وصيفية

قال المتخصص في الفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه خلال هذه الأيام يشهد باطن الأرض دفئًا بعد انتهاء المربعانية وتمكّن الشبط، فبرد المربعانية في باطن الأرض وبرد الشبط في وجه السماء.


وقال: دفء باطن الأرض له علامات، منها ظهور جميع أنواع الكمأة بعد أن كانت محتبسة في باطن الأرض طوال فترة الشتاء، وكذلك جريان الماء بعود الأشجار، وبداية ظهور ورق الأشجار خاصة الحمضيات، وخروج الحشرات مثل النمل.

وأردف: بعد أسبوع سيحين موعد بذرة الست، وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية.

وتابع"الزعاق": غالباً ما تكون ذات جودة عالية، وعلامتها دفء باطن الأرض.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": برد المربعانية في باطن الأرض والشبط في وجه السماء
سبق

قال المتخصص في الفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه خلال هذه الأيام يشهد باطن الأرض دفئًا بعد انتهاء المربعانية وتمكّن الشبط، فبرد المربعانية في باطن الأرض وبرد الشبط في وجه السماء.


وقال: دفء باطن الأرض له علامات، منها ظهور جميع أنواع الكمأة بعد أن كانت محتبسة في باطن الأرض طوال فترة الشتاء، وكذلك جريان الماء بعود الأشجار، وبداية ظهور ورق الأشجار خاصة الحمضيات، وخروج الحشرات مثل النمل.

وأردف: بعد أسبوع سيحين موعد بذرة الست، وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية.

وتابع"الزعاق": غالباً ما تكون ذات جودة عالية، وعلامتها دفء باطن الأرض.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
02:36 PM

"الزعاق": برد المربعانية في باطن الأرض والشبط في وجه السماء

"بذرة الست" بعد أسبوع وفيها تُزرع جميع المحاصيل شتوية وصيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,291

قال المتخصص في الفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه خلال هذه الأيام يشهد باطن الأرض دفئًا بعد انتهاء المربعانية وتمكّن الشبط، فبرد المربعانية في باطن الأرض وبرد الشبط في وجه السماء.


وقال: دفء باطن الأرض له علامات، منها ظهور جميع أنواع الكمأة بعد أن كانت محتبسة في باطن الأرض طوال فترة الشتاء، وكذلك جريان الماء بعود الأشجار، وبداية ظهور ورق الأشجار خاصة الحمضيات، وخروج الحشرات مثل النمل.

وأردف: بعد أسبوع سيحين موعد بذرة الست، وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية.

وتابع"الزعاق": غالباً ما تكون ذات جودة عالية، وعلامتها دفء باطن الأرض.

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