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"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا

ضمن حملة "بادر وتحصن" لتوزيع المعقمات والكمامات وتقديم النصائح للحضور

افتتح رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، معرضًا توعويًا بعنوان "أهمية التطعيم للوقاية من فيروس كورونا"، والذي يُقام على مدى يومين في بهو الجامعة، ويضم مجموعة من المواد التوعوية حول "كوفيد 19”، إضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات، وتقديم النصائح للحضور، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية التطعيم للوقاية من العدوى وحث منسوبي الجامعة على المبادرة بأخذ اللقاح للوصول لمجتمع جامعي محصن.

حضر افتتاح المعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر، والمشرف على وكالة الجامعة الدكتور ماجد بن فضي العنزي، إضافة إلى عميد كلية الطب الدكتور فراس المرشد، وبحضور عددٍ من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وعقب الافتتاح، قام رئيس الجامعة بجولة على أركان المعرض استمع خلالها لعددٍ من النصائح التي يقدمها طلاب كلية الطب للزوار، مثنيًا على جهودهم في التوعية للوقاية من الفيروس.

كما زار "السيف" ركن الإدارة العامة للمشاريع والمرافق المشارك في المعرض، حيث تفقد نماذج مجسمة لبعض مشروعات الجامعة القائمة والمشروعات المستقبلية، وشدد على المختصين بالإدارة ضرورة العمل على إنهاء المشروعات الجارية لسرعة إنهائها والاستفادة منها، مختتمًا جولته داخل المعرض بالكتابة على لوحة الزوار.


ويعد هذا المعرض التوعوي امتدادًا للحملة التثقيفية التي أطلقتها الجامعة تحت شعار (بادر وتحصن) والتي جرى خلالها تفعيل وسم بادر وتحصن في وقت سابق لتشجيع منسوبي الجامعة وطلابها على المبادرة بأخذ اللقاحات والتحصين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك للوصول إلى مجتمع جامعي محصن استعدادًا لعودة آمنة للدراسة الحضورية.

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"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا
سبق

افتتح رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، معرضًا توعويًا بعنوان "أهمية التطعيم للوقاية من فيروس كورونا"، والذي يُقام على مدى يومين في بهو الجامعة، ويضم مجموعة من المواد التوعوية حول "كوفيد 19”، إضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات، وتقديم النصائح للحضور، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية التطعيم للوقاية من العدوى وحث منسوبي الجامعة على المبادرة بأخذ اللقاح للوصول لمجتمع جامعي محصن.

حضر افتتاح المعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر، والمشرف على وكالة الجامعة الدكتور ماجد بن فضي العنزي، إضافة إلى عميد كلية الطب الدكتور فراس المرشد، وبحضور عددٍ من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وعقب الافتتاح، قام رئيس الجامعة بجولة على أركان المعرض استمع خلالها لعددٍ من النصائح التي يقدمها طلاب كلية الطب للزوار، مثنيًا على جهودهم في التوعية للوقاية من الفيروس.

كما زار "السيف" ركن الإدارة العامة للمشاريع والمرافق المشارك في المعرض، حيث تفقد نماذج مجسمة لبعض مشروعات الجامعة القائمة والمشروعات المستقبلية، وشدد على المختصين بالإدارة ضرورة العمل على إنهاء المشروعات الجارية لسرعة إنهائها والاستفادة منها، مختتمًا جولته داخل المعرض بالكتابة على لوحة الزوار.


ويعد هذا المعرض التوعوي امتدادًا للحملة التثقيفية التي أطلقتها الجامعة تحت شعار (بادر وتحصن) والتي جرى خلالها تفعيل وسم بادر وتحصن في وقت سابق لتشجيع منسوبي الجامعة وطلابها على المبادرة بأخذ اللقاحات والتحصين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك للوصول إلى مجتمع جامعي محصن استعدادًا لعودة آمنة للدراسة الحضورية.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:01 AM

"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا

ضمن حملة "بادر وتحصن" لتوزيع المعقمات والكمامات وتقديم النصائح للحضور

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فلاح الجوفان - شقراء
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افتتح رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، معرضًا توعويًا بعنوان "أهمية التطعيم للوقاية من فيروس كورونا"، والذي يُقام على مدى يومين في بهو الجامعة، ويضم مجموعة من المواد التوعوية حول "كوفيد 19”، إضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات، وتقديم النصائح للحضور، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية التطعيم للوقاية من العدوى وحث منسوبي الجامعة على المبادرة بأخذ اللقاح للوصول لمجتمع جامعي محصن.

حضر افتتاح المعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر، والمشرف على وكالة الجامعة الدكتور ماجد بن فضي العنزي، إضافة إلى عميد كلية الطب الدكتور فراس المرشد، وبحضور عددٍ من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وعقب الافتتاح، قام رئيس الجامعة بجولة على أركان المعرض استمع خلالها لعددٍ من النصائح التي يقدمها طلاب كلية الطب للزوار، مثنيًا على جهودهم في التوعية للوقاية من الفيروس.

كما زار "السيف" ركن الإدارة العامة للمشاريع والمرافق المشارك في المعرض، حيث تفقد نماذج مجسمة لبعض مشروعات الجامعة القائمة والمشروعات المستقبلية، وشدد على المختصين بالإدارة ضرورة العمل على إنهاء المشروعات الجارية لسرعة إنهائها والاستفادة منها، مختتمًا جولته داخل المعرض بالكتابة على لوحة الزوار.


ويعد هذا المعرض التوعوي امتدادًا للحملة التثقيفية التي أطلقتها الجامعة تحت شعار (بادر وتحصن) والتي جرى خلالها تفعيل وسم بادر وتحصن في وقت سابق لتشجيع منسوبي الجامعة وطلابها على المبادرة بأخذ اللقاحات والتحصين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك للوصول إلى مجتمع جامعي محصن استعدادًا لعودة آمنة للدراسة الحضورية.

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