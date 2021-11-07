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الصين تسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس أمس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 97734، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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الصين تسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس أمس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 97734، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
08:46 AM

الصين تسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس أمس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 97734، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,168
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,013
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