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حساب "جمعية أجياد" في تويتر يحقق أكثر من مليون ظهور خلال شهر "يوليو"

تنوعت منشوراته ما بين تصاميم ومقاطع دعوية وأخبار وفعاليات

حقَّق حساب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بمكة المكرمة بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أكثر من (1،100،000) ظهور خلال شهر "يوليو" الماضي من العام الميلادي 2021م، كما بلغ عدد زيارات الملف الشخصي للحساب أكثر من 11 ألف زيارة تزامنًا مع الجهود التي تقدمها الجمعية في ضوء رسالتها السامية عبر تسخير التقنية الحديثة لإطلاع مختلف شرائح المجتمع على الجهود المقدَّمة مواكبة لرؤية السعودية 2030.

وتنوعت تغريدات حساب الجمعية ما بين المساهمة في توعية المجتمع من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإبراز البرامج الدعوية التي نظمتها جمعية أجياد خلال موسم الحج لذلك العام الاستثنائي؛ إذ تنوعت المنشورات من تصاميم ومقاطع دعوية تبيِّن فضائل عشر ذي الحجة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإعلانات البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية، إلى جانب نشر أخبار فعاليات الجمعية خلال الشهر الماضي.

يُشار إلى أن حساب جمعية أجياد للدعوة بمنصة "تويتر" تم تدشينه ليكون حلقة وصل ما بين المستفيد من خدمات الجمعية، ونشر جميع الفعاليات والإرشادات التوعوية التي تقدمها الجمعية تحقيقًا لرسالتها السامية المنبثقة من رسالة السعودية في نشر الدعوة الوسطية عبر استخدام التقنية الحديثة، ومواكبة رؤية السعودية 2030.

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حساب "جمعية أجياد" في تويتر يحقق أكثر من مليون ظهور خلال شهر "يوليو"
سبق

حقَّق حساب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بمكة المكرمة بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أكثر من (1،100،000) ظهور خلال شهر "يوليو" الماضي من العام الميلادي 2021م، كما بلغ عدد زيارات الملف الشخصي للحساب أكثر من 11 ألف زيارة تزامنًا مع الجهود التي تقدمها الجمعية في ضوء رسالتها السامية عبر تسخير التقنية الحديثة لإطلاع مختلف شرائح المجتمع على الجهود المقدَّمة مواكبة لرؤية السعودية 2030.

وتنوعت تغريدات حساب الجمعية ما بين المساهمة في توعية المجتمع من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإبراز البرامج الدعوية التي نظمتها جمعية أجياد خلال موسم الحج لذلك العام الاستثنائي؛ إذ تنوعت المنشورات من تصاميم ومقاطع دعوية تبيِّن فضائل عشر ذي الحجة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإعلانات البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية، إلى جانب نشر أخبار فعاليات الجمعية خلال الشهر الماضي.

يُشار إلى أن حساب جمعية أجياد للدعوة بمنصة "تويتر" تم تدشينه ليكون حلقة وصل ما بين المستفيد من خدمات الجمعية، ونشر جميع الفعاليات والإرشادات التوعوية التي تقدمها الجمعية تحقيقًا لرسالتها السامية المنبثقة من رسالة السعودية في نشر الدعوة الوسطية عبر استخدام التقنية الحديثة، ومواكبة رؤية السعودية 2030.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
08:35 PM

حساب "جمعية أجياد" في تويتر يحقق أكثر من مليون ظهور خلال شهر "يوليو"

تنوعت منشوراته ما بين تصاميم ومقاطع دعوية وأخبار وفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حقَّق حساب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بمكة المكرمة بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أكثر من (1،100،000) ظهور خلال شهر "يوليو" الماضي من العام الميلادي 2021م، كما بلغ عدد زيارات الملف الشخصي للحساب أكثر من 11 ألف زيارة تزامنًا مع الجهود التي تقدمها الجمعية في ضوء رسالتها السامية عبر تسخير التقنية الحديثة لإطلاع مختلف شرائح المجتمع على الجهود المقدَّمة مواكبة لرؤية السعودية 2030.

وتنوعت تغريدات حساب الجمعية ما بين المساهمة في توعية المجتمع من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإبراز البرامج الدعوية التي نظمتها جمعية أجياد خلال موسم الحج لذلك العام الاستثنائي؛ إذ تنوعت المنشورات من تصاميم ومقاطع دعوية تبيِّن فضائل عشر ذي الحجة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإعلانات البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية، إلى جانب نشر أخبار فعاليات الجمعية خلال الشهر الماضي.

يُشار إلى أن حساب جمعية أجياد للدعوة بمنصة "تويتر" تم تدشينه ليكون حلقة وصل ما بين المستفيد من خدمات الجمعية، ونشر جميع الفعاليات والإرشادات التوعوية التي تقدمها الجمعية تحقيقًا لرسالتها السامية المنبثقة من رسالة السعودية في نشر الدعوة الوسطية عبر استخدام التقنية الحديثة، ومواكبة رؤية السعودية 2030.

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