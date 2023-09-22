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جدة تحتضن انطلاق أعمال التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2"

ينفّذه الأسطول الغربي بمشاركة عدة دول والقوات الجوية الملكية وحرس الحدود

انطلقت بجدة اليوم، أعمال التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2"، الذي ينفذه الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر المتمثلة في الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وحرس الحدود.
وأوضح قائد الأسطول الغربي قائد تمرين "الموج الأحمر 2" اللواء البحري الركن صقر بن محمد الحربي، أن التمرين الذي يستمر حتى الخميس المقبل؛ يهدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة؛ لما يُشكّله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم؛ فضلًا عن كون التمرين يسهم في التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية، ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.
من جانبه أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالرحيم بن طماح الحربي، أنه سيطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية، التي تشكل جانبًا تدريبيًّا مُهمًّا لجميع القوات المشاركة.
يُذكر أن التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خُطط لها مسبقًا بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية، ومنظومات بحرية متطورة تُعزز من جاهزيتها القتالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تحتضن انطلاق أعمال التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2"
سبق

انطلقت بجدة اليوم، أعمال التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2"، الذي ينفذه الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر المتمثلة في الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وحرس الحدود.
وأوضح قائد الأسطول الغربي قائد تمرين "الموج الأحمر 2" اللواء البحري الركن صقر بن محمد الحربي، أن التمرين الذي يستمر حتى الخميس المقبل؛ يهدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة؛ لما يُشكّله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم؛ فضلًا عن كون التمرين يسهم في التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية، ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.
من جانبه أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالرحيم بن طماح الحربي، أنه سيطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية، التي تشكل جانبًا تدريبيًّا مُهمًّا لجميع القوات المشاركة.
يُذكر أن التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خُطط لها مسبقًا بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية، ومنظومات بحرية متطورة تُعزز من جاهزيتها القتالية.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
02:15 PM

جدة تحتضن انطلاق أعمال التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2"

ينفّذه الأسطول الغربي بمشاركة عدة دول والقوات الجوية الملكية وحرس الحدود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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انطلقت بجدة اليوم، أعمال التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2"، الذي ينفذه الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر المتمثلة في الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وحرس الحدود.
وأوضح قائد الأسطول الغربي قائد تمرين "الموج الأحمر 2" اللواء البحري الركن صقر بن محمد الحربي، أن التمرين الذي يستمر حتى الخميس المقبل؛ يهدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة؛ لما يُشكّله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم؛ فضلًا عن كون التمرين يسهم في التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية، ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.
من جانبه أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالرحيم بن طماح الحربي، أنه سيطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية، التي تشكل جانبًا تدريبيًّا مُهمًّا لجميع القوات المشاركة.
يُذكر أن التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خُطط لها مسبقًا بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية، ومنظومات بحرية متطورة تُعزز من جاهزيتها القتالية.

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