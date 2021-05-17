الإمارات: 1.229 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 547.411 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1.229 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 547.411 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.633 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.217 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 527.519 حالة.