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"الصحة": تسجيل 886 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1127 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 1.229 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 547.411 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1.229 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 547.411 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.633 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.217 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 527.519 حالة.

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الإمارات: 1.229 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1.229 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 547.411 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.633 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.217 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 527.519 حالة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
02:05 PM

الإمارات: 1.229 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 547.411 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1.229 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 547.411 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.633 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.217 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 527.519 حالة.

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