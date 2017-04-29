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"الإسلامية": إغلاق 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 إصابة بكورونا

قالت: ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 82 يومًا إلى 914 مسجدًا تم فتح 874 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 82 يومًا إلى 914 مسجدًا؛ تم فتح 874 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة؛ أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا: أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة جازان؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد؛ ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية": إغلاق 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 إصابة بكورونا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 82 يومًا إلى 914 مسجدًا؛ تم فتح 874 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة؛ أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا: أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة جازان؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد؛ ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
09:24 PM

"الإسلامية": إغلاق 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 إصابة بكورونا

قالت: ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 82 يومًا إلى 914 مسجدًا تم فتح 874 منها

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 82 يومًا إلى 914 مسجدًا؛ تم فتح 874 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة؛ أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا: أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة جازان؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد؛ ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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