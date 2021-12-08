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شاهد.. جائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري تكرم 23 مؤسسة من 11 دولة عربية

في الدورة الثانية لها "2019 – 2020".. وبرعاية جامعة الدول العربية

كرمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الاربعاء، 23 مؤسسة خيرية من 11 دولة عربية حصلت على جائزة الدورة الثانية لجائزة الأمير محمد بن فهد "2019 – 2020"، وذلك في حفل أقيم اليوم بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها.

وفي التفاصيل: أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمة لها اليوم الأربعاء، أهمية جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في نسختها الثانية لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي؛ لأنها تسهم في وضع خبراتهم ومشاريعهم في دائرة الضوء، لتكون المثل الذي يحتذى به في أوساط المتطوعين من جميع الدول العربية.

وقالت السفيرة أبوغزالة: إن الجامعة العربية تؤمن بالدور المهم والبارز الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بوصفها أحد الأضلع الرئيسة في الدفع بعجلة التنمية عربيًا وإقليميًا، وخاصة في ظل الظروف والمستجدات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى حرص الجامعة على تكثيف جهودها وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية في عملية التنمية المستدامة.

بدوره أكد الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية عيسى بن حسن الأنصاري، في كلمته، أن المؤسسة تولي أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمعات وتهدف من خلال هذه الجائزة إلى إثراء روح المنافسة الشريفة بين مؤسسات العمل الخيري لإحداث التأثيرات الإيجابية على المجتمعات العاملة فيها.

وقال الأنصاري: إن المؤسسة وضعت برنامجًا متكاملاً لتقويم نتائج الدورتين السابقتين من أجل تطوير الأداء في الدورات المقبلة لهذه الجائزة، مبينًا أن الرسالة الأساسية للمؤسسة هي العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الخيرية المقدمة للمستفيدين في المجتمعات.

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شاهد.. جائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري تكرم 23 مؤسسة من 11 دولة عربية
سبق

كرمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الاربعاء، 23 مؤسسة خيرية من 11 دولة عربية حصلت على جائزة الدورة الثانية لجائزة الأمير محمد بن فهد "2019 – 2020"، وذلك في حفل أقيم اليوم بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها.

وفي التفاصيل: أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمة لها اليوم الأربعاء، أهمية جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في نسختها الثانية لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي؛ لأنها تسهم في وضع خبراتهم ومشاريعهم في دائرة الضوء، لتكون المثل الذي يحتذى به في أوساط المتطوعين من جميع الدول العربية.

وقالت السفيرة أبوغزالة: إن الجامعة العربية تؤمن بالدور المهم والبارز الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بوصفها أحد الأضلع الرئيسة في الدفع بعجلة التنمية عربيًا وإقليميًا، وخاصة في ظل الظروف والمستجدات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى حرص الجامعة على تكثيف جهودها وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية في عملية التنمية المستدامة.

بدوره أكد الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية عيسى بن حسن الأنصاري، في كلمته، أن المؤسسة تولي أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمعات وتهدف من خلال هذه الجائزة إلى إثراء روح المنافسة الشريفة بين مؤسسات العمل الخيري لإحداث التأثيرات الإيجابية على المجتمعات العاملة فيها.

وقال الأنصاري: إن المؤسسة وضعت برنامجًا متكاملاً لتقويم نتائج الدورتين السابقتين من أجل تطوير الأداء في الدورات المقبلة لهذه الجائزة، مبينًا أن الرسالة الأساسية للمؤسسة هي العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الخيرية المقدمة للمستفيدين في المجتمعات.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
09:13 PM

شاهد.. جائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري تكرم 23 مؤسسة من 11 دولة عربية

في الدورة الثانية لها "2019 – 2020".. وبرعاية جامعة الدول العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الاربعاء، 23 مؤسسة خيرية من 11 دولة عربية حصلت على جائزة الدورة الثانية لجائزة الأمير محمد بن فهد "2019 – 2020"، وذلك في حفل أقيم اليوم بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها.

وفي التفاصيل: أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمة لها اليوم الأربعاء، أهمية جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في نسختها الثانية لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي؛ لأنها تسهم في وضع خبراتهم ومشاريعهم في دائرة الضوء، لتكون المثل الذي يحتذى به في أوساط المتطوعين من جميع الدول العربية.

وقالت السفيرة أبوغزالة: إن الجامعة العربية تؤمن بالدور المهم والبارز الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بوصفها أحد الأضلع الرئيسة في الدفع بعجلة التنمية عربيًا وإقليميًا، وخاصة في ظل الظروف والمستجدات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى حرص الجامعة على تكثيف جهودها وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية في عملية التنمية المستدامة.

بدوره أكد الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية عيسى بن حسن الأنصاري، في كلمته، أن المؤسسة تولي أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمعات وتهدف من خلال هذه الجائزة إلى إثراء روح المنافسة الشريفة بين مؤسسات العمل الخيري لإحداث التأثيرات الإيجابية على المجتمعات العاملة فيها.

وقال الأنصاري: إن المؤسسة وضعت برنامجًا متكاملاً لتقويم نتائج الدورتين السابقتين من أجل تطوير الأداء في الدورات المقبلة لهذه الجائزة، مبينًا أن الرسالة الأساسية للمؤسسة هي العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الخيرية المقدمة للمستفيدين في المجتمعات.

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