النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدء فعاليات "لقاء التوظيف 2021 عن بُعد" بالزلفي اليوم.. للجنسين

يشمل هذه التخصصات.. والتسجيل الكترونياً

بدأ، اليوم الثلاثاء، "لقاء التوظيف 2021 عن بعد" بالزلفي، الذي تنظمه المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ويستمر لمدة يومين.

اللقاء يستهدف طلاب وطالبات كليتي التقنية للبنين والبنات بالمحافظة، اللتين تمنحان الخريجين درجة الدبلوم في الفترة الصباحية؛ انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الخريجين والخريجات على المهن التخصصية التي يحتاجها سوق العمل، وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية من الجنسين.

تمتد مدة التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف، بهدف تخريج الكوادر الفنية في تخصصات: التقنية الادارية، التقنية المكانيكة، الحاسب الالي، تقنية المعلومات المؤهلة علمياً وعملياً، للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني.

كما يشمل طلاب المعهد الصناعي الثانوي، والذي يمنح شهادة دبلوم ثانوي صناعي في تخصصات: الحاسب، تقنية المعلومات، الكهرباء، الميكانيكا.

على الراغبين بالتقديم للتسجيل في اللقاء الدخول على الرابط التالي:

https://forms.gle/gJqznA57BRTE8d7UA

لقاء التوظيف الزلفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء فعاليات "لقاء التوظيف 2021 عن بُعد" بالزلفي اليوم.. للجنسين
سبق

بدأ، اليوم الثلاثاء، "لقاء التوظيف 2021 عن بعد" بالزلفي، الذي تنظمه المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ويستمر لمدة يومين.

اللقاء يستهدف طلاب وطالبات كليتي التقنية للبنين والبنات بالمحافظة، اللتين تمنحان الخريجين درجة الدبلوم في الفترة الصباحية؛ انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الخريجين والخريجات على المهن التخصصية التي يحتاجها سوق العمل، وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية من الجنسين.

تمتد مدة التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف، بهدف تخريج الكوادر الفنية في تخصصات: التقنية الادارية، التقنية المكانيكة، الحاسب الالي، تقنية المعلومات المؤهلة علمياً وعملياً، للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني.

كما يشمل طلاب المعهد الصناعي الثانوي، والذي يمنح شهادة دبلوم ثانوي صناعي في تخصصات: الحاسب، تقنية المعلومات، الكهرباء، الميكانيكا.

على الراغبين بالتقديم للتسجيل في اللقاء الدخول على الرابط التالي:

https://forms.gle/gJqznA57BRTE8d7UA

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
05:57 PM

بدء فعاليات "لقاء التوظيف 2021 عن بُعد" بالزلفي اليوم.. للجنسين

يشمل هذه التخصصات.. والتسجيل الكترونياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,047

بدأ، اليوم الثلاثاء، "لقاء التوظيف 2021 عن بعد" بالزلفي، الذي تنظمه المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ويستمر لمدة يومين.

اللقاء يستهدف طلاب وطالبات كليتي التقنية للبنين والبنات بالمحافظة، اللتين تمنحان الخريجين درجة الدبلوم في الفترة الصباحية؛ انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الخريجين والخريجات على المهن التخصصية التي يحتاجها سوق العمل، وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية من الجنسين.

تمتد مدة التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف، بهدف تخريج الكوادر الفنية في تخصصات: التقنية الادارية، التقنية المكانيكة، الحاسب الالي، تقنية المعلومات المؤهلة علمياً وعملياً، للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني.

كما يشمل طلاب المعهد الصناعي الثانوي، والذي يمنح شهادة دبلوم ثانوي صناعي في تخصصات: الحاسب، تقنية المعلومات، الكهرباء، الميكانيكا.

على الراغبين بالتقديم للتسجيل في اللقاء الدخول على الرابط التالي:

https://forms.gle/gJqznA57BRTE8d7UA

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,147
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,536
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة