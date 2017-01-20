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"جبل ووادي وعسل صافي".. "مهرجان العسل" بأضم يواصل فعالياته لليوم الثاني

تستمر على مدى أسبوع.. بمشاركة عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة

تتواصل فعاليات مهرجان العسل الأول بمحافظة أضم تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي".

وتشمل تلك الفعاليات التي تستمر على مدى أسبوع، الكثير من الأجنحة لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي الذي تشتهر بها المحافظة، بمشاركة عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة، حيث يسعى لإبراز الحركة السياحية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم النحالين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وزيادة فرص استثمارهم في منتجات العسل والمنتجات الزراعية، وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين.

ويعرف مهرجان العسل بأضم والذي يقام لأول مرة بإمكانات المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصداً لمربي النحل ومنتجي العسل؛ إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان والأمسيات الثقافية والشعرية والشعبية والأنشطة المسرحية والمسابقات وسحوبات للجمهور.

يُذكر أن المهرجان يستعرض أنواعاً مختلفة من العسل التي تتميز به محافظة أضم وبيئتها التهامية والجبلية مثل: عسل السدر، وعسل السمرة، وعسل الطلح، وعسل الضهيان، وغيرها من الأنواع؛ حيث يصب المهرجان في تنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جبل ووادي وعسل صافي".. "مهرجان العسل" بأضم يواصل فعالياته لليوم الثاني
سبق

تتواصل فعاليات مهرجان العسل الأول بمحافظة أضم تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي".

وتشمل تلك الفعاليات التي تستمر على مدى أسبوع، الكثير من الأجنحة لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي الذي تشتهر بها المحافظة، بمشاركة عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة، حيث يسعى لإبراز الحركة السياحية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم النحالين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وزيادة فرص استثمارهم في منتجات العسل والمنتجات الزراعية، وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين.

ويعرف مهرجان العسل بأضم والذي يقام لأول مرة بإمكانات المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصداً لمربي النحل ومنتجي العسل؛ إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان والأمسيات الثقافية والشعرية والشعبية والأنشطة المسرحية والمسابقات وسحوبات للجمهور.

يُذكر أن المهرجان يستعرض أنواعاً مختلفة من العسل التي تتميز به محافظة أضم وبيئتها التهامية والجبلية مثل: عسل السدر، وعسل السمرة، وعسل الطلح، وعسل الضهيان، وغيرها من الأنواع؛ حيث يصب المهرجان في تنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
11:05 AM

"جبل ووادي وعسل صافي".. "مهرجان العسل" بأضم يواصل فعالياته لليوم الثاني

تستمر على مدى أسبوع.. بمشاركة عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
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1,219

تتواصل فعاليات مهرجان العسل الأول بمحافظة أضم تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي".

وتشمل تلك الفعاليات التي تستمر على مدى أسبوع، الكثير من الأجنحة لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي الذي تشتهر بها المحافظة، بمشاركة عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة، حيث يسعى لإبراز الحركة السياحية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم النحالين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وزيادة فرص استثمارهم في منتجات العسل والمنتجات الزراعية، وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين.

ويعرف مهرجان العسل بأضم والذي يقام لأول مرة بإمكانات المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصداً لمربي النحل ومنتجي العسل؛ إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان والأمسيات الثقافية والشعرية والشعبية والأنشطة المسرحية والمسابقات وسحوبات للجمهور.

يُذكر أن المهرجان يستعرض أنواعاً مختلفة من العسل التي تتميز به محافظة أضم وبيئتها التهامية والجبلية مثل: عسل السدر، وعسل السمرة، وعسل الطلح، وعسل الضهيان، وغيرها من الأنواع؛ حيث يصب المهرجان في تنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى.

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20 أكتوبر
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