النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجاوباً مع "سبق".. القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء

بعد أقل من 24 ساعة من نشرها للتقرير

علمت "سبق" أن الجهات المعنية تمكنت من القبض على عدد من المركبات بمحافظة تيماء، قامت بعمليات تفحيط على طريق الأبداء بمحافظة تيماء، وذلك تجاوباً مع تقرير ميداني رصدته "سبق"، حيث يقع الطريق وهو تحت الإنشاء (مفرد) يربط محافظة تيماء بمحافظة العلا، ويتفرع من طريق ‏المدينة المنورة، على بعد 20 كم من النطاق العمراني.

وتم التعرف على المركبات المشاركة في التفحيط وضبطها وهي: جيب ربع - هايلكس غمارتين، و"هايلكس" غمارة، ونيسان "باث فندر"، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ونشرت "سبق" أمس الاثنين، تقريراً بعنوان (رقص وإيحاءات جنسية.. مغامرة تخترق مجموعة "لعبة الموت" في تيماء "فيديو")، تضمن معلومات عن أن مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط وهذه المرة كانت دعوة حقيقية.

وتتبعت "سبق" صحة معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد الشرارة الأولى للإعلان عن بدء تجمع ومغادرة المفحطين إلى الموقع، والذي يقع على مسافة تقارب 22 كم عن المحافظة التاريخية الهادئة، وبالفعل وصلت معلومات عن وجود دعوة للتفحيط ليلة السبت الماضي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، يمارسها شباب بأعمار 30 عامًا، وتستهدف الشباب المراهق دون الـ16 عامًا، وتستمر إلى ساعات الفجر الأولى.

وتجاوزت تصرفات هؤلاء الشباب إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية؛ فضلًا عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذاً.

تفحيط تيماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجاوباً مع "سبق".. القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء
سبق

علمت "سبق" أن الجهات المعنية تمكنت من القبض على عدد من المركبات بمحافظة تيماء، قامت بعمليات تفحيط على طريق الأبداء بمحافظة تيماء، وذلك تجاوباً مع تقرير ميداني رصدته "سبق"، حيث يقع الطريق وهو تحت الإنشاء (مفرد) يربط محافظة تيماء بمحافظة العلا، ويتفرع من طريق ‏المدينة المنورة، على بعد 20 كم من النطاق العمراني.

وتم التعرف على المركبات المشاركة في التفحيط وضبطها وهي: جيب ربع - هايلكس غمارتين، و"هايلكس" غمارة، ونيسان "باث فندر"، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ونشرت "سبق" أمس الاثنين، تقريراً بعنوان (رقص وإيحاءات جنسية.. مغامرة تخترق مجموعة "لعبة الموت" في تيماء "فيديو")، تضمن معلومات عن أن مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط وهذه المرة كانت دعوة حقيقية.

وتتبعت "سبق" صحة معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد الشرارة الأولى للإعلان عن بدء تجمع ومغادرة المفحطين إلى الموقع، والذي يقع على مسافة تقارب 22 كم عن المحافظة التاريخية الهادئة، وبالفعل وصلت معلومات عن وجود دعوة للتفحيط ليلة السبت الماضي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، يمارسها شباب بأعمار 30 عامًا، وتستهدف الشباب المراهق دون الـ16 عامًا، وتستمر إلى ساعات الفجر الأولى.

وتجاوزت تصرفات هؤلاء الشباب إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية؛ فضلًا عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذاً.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
04:52 PM

تجاوباً مع "سبق".. القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء

بعد أقل من 24 ساعة من نشرها للتقرير

A A A
بدر الجبل - تيماء
1
3,516

علمت "سبق" أن الجهات المعنية تمكنت من القبض على عدد من المركبات بمحافظة تيماء، قامت بعمليات تفحيط على طريق الأبداء بمحافظة تيماء، وذلك تجاوباً مع تقرير ميداني رصدته "سبق"، حيث يقع الطريق وهو تحت الإنشاء (مفرد) يربط محافظة تيماء بمحافظة العلا، ويتفرع من طريق ‏المدينة المنورة، على بعد 20 كم من النطاق العمراني.

وتم التعرف على المركبات المشاركة في التفحيط وضبطها وهي: جيب ربع - هايلكس غمارتين، و"هايلكس" غمارة، ونيسان "باث فندر"، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ونشرت "سبق" أمس الاثنين، تقريراً بعنوان (رقص وإيحاءات جنسية.. مغامرة تخترق مجموعة "لعبة الموت" في تيماء "فيديو")، تضمن معلومات عن أن مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط وهذه المرة كانت دعوة حقيقية.

وتتبعت "سبق" صحة معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد الشرارة الأولى للإعلان عن بدء تجمع ومغادرة المفحطين إلى الموقع، والذي يقع على مسافة تقارب 22 كم عن المحافظة التاريخية الهادئة، وبالفعل وصلت معلومات عن وجود دعوة للتفحيط ليلة السبت الماضي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، يمارسها شباب بأعمار 30 عامًا، وتستهدف الشباب المراهق دون الـ16 عامًا، وتستمر إلى ساعات الفجر الأولى.

وتجاوزت تصرفات هؤلاء الشباب إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية؛ فضلًا عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,777

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة