"النصر" يتأهل للدور ربع النهائي الآسيوي.. على حساب "تراكتور" الإيراني

بهدف أبوبكر الوحيد

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه مساء اليوم على نظيره تراكتور الإيراني، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز النصر بهدف نظيف ليعلن تأهله رسمياً للدور ربع النهائي من المسابقة.

هدف النصر جاء في شوط المباراة الأول في الدقيقة 11 عن طريق محترف الفريق الجديد، الكاميروني أبو بكر فينسنت.

ولم يظهر النصر بالمستوى المأمول في الشوط الثاني، رغم التغييرات التي أجراها مدرب الفريق البرازيلي "مانو"، لكن الأهم في مباريات الإقصاء هو تجاوز الخصم للدور التالي وهذا ما تحقق لممثل الكرة السعودية "النصر".