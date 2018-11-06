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"الحصيني": الـ 10 أيام المقبلة لا تنقطع فيها الأمطار.. وقوتها نهاية الأسبوع

أكدَ: على الجهات الحكومية المتابعة الدقيقة والاهتمام بالتوقعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبد العزيز الحصيني، ضمن الحالة المطرية المُسماه بـ "غدق"، نشوء حالة ارتدادية تصنيفها من متوسطة إلى قوية على مناطق مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، تمتد إلى حائل، والجوف، وتبوك، وعسير، والباحة، وجازان، والمدينة، وغرب نجران - إن شاء الله -.

وقال "الحصيني": "متوقع عدم انقطاع الأمطار -إن شاء الله - الـ 10 الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن قوة الحالة الممطرة بدايتها نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف: "بلادنا السعودية ودول الخليج ولله الحمد وَسِمَة وسم تراوح ما بين الخفيف والمتوسط والغزير من الربع الخالي جنوباً إلى القريات شمالاً، ومن مكة غرباً إلى الشرقية شرقاً".


وأكد أن تلك التوقعات تحتاج لمتابعة دقيقة، واهتمام خاص من الجهات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": الـ 10 أيام المقبلة لا تنقطع فيها الأمطار.. وقوتها نهاية الأسبوع
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبد العزيز الحصيني، ضمن الحالة المطرية المُسماه بـ "غدق"، نشوء حالة ارتدادية تصنيفها من متوسطة إلى قوية على مناطق مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، تمتد إلى حائل، والجوف، وتبوك، وعسير، والباحة، وجازان، والمدينة، وغرب نجران - إن شاء الله -.

وقال "الحصيني": "متوقع عدم انقطاع الأمطار -إن شاء الله - الـ 10 الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن قوة الحالة الممطرة بدايتها نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف: "بلادنا السعودية ودول الخليج ولله الحمد وَسِمَة وسم تراوح ما بين الخفيف والمتوسط والغزير من الربع الخالي جنوباً إلى القريات شمالاً، ومن مكة غرباً إلى الشرقية شرقاً".


وأكد أن تلك التوقعات تحتاج لمتابعة دقيقة، واهتمام خاص من الجهات الحكومية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:52 PM

"الحصيني": الـ 10 أيام المقبلة لا تنقطع فيها الأمطار.. وقوتها نهاية الأسبوع

أكدَ: على الجهات الحكومية المتابعة الدقيقة والاهتمام بالتوقعات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
22
138,111

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبد العزيز الحصيني، ضمن الحالة المطرية المُسماه بـ "غدق"، نشوء حالة ارتدادية تصنيفها من متوسطة إلى قوية على مناطق مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، تمتد إلى حائل، والجوف، وتبوك، وعسير، والباحة، وجازان، والمدينة، وغرب نجران - إن شاء الله -.

وقال "الحصيني": "متوقع عدم انقطاع الأمطار -إن شاء الله - الـ 10 الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن قوة الحالة الممطرة بدايتها نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف: "بلادنا السعودية ودول الخليج ولله الحمد وَسِمَة وسم تراوح ما بين الخفيف والمتوسط والغزير من الربع الخالي جنوباً إلى القريات شمالاً، ومن مكة غرباً إلى الشرقية شرقاً".


وأكد أن تلك التوقعات تحتاج لمتابعة دقيقة، واهتمام خاص من الجهات الحكومية.

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