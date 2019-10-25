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الاتحاد الإفريقي يطالب بإطلاق سراح السياسيين السودانيين واحترام حقوق الإنسان

"فقي" دعا لاستئناف المحادثات بين الجيش والمدنيين

طالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واحترام حقوق الإنسان، في أعقاب تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم شملت وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية واعتقال عدد من وزراء الحكومة.

وقال "فقي" في بيان نقلته "رويترز": "يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الإفريقي يطالب بإطلاق سراح السياسيين السودانيين واحترام حقوق الإنسان
سبق

طالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واحترام حقوق الإنسان، في أعقاب تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم شملت وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية واعتقال عدد من وزراء الحكومة.

وقال "فقي" في بيان نقلته "رويترز": "يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية".

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
02:40 PM

الاتحاد الإفريقي يطالب بإطلاق سراح السياسيين السودانيين واحترام حقوق الإنسان

"فقي" دعا لاستئناف المحادثات بين الجيش والمدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واحترام حقوق الإنسان، في أعقاب تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم شملت وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية واعتقال عدد من وزراء الحكومة.

وقال "فقي" في بيان نقلته "رويترز": "يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية".

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