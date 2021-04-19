النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": نوصي بعدم اشتراط إثبات التطعيم للسفر الدولي

مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا هذه الفترة

أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم، بألا يكون إثبات التطعيم شرطًا للسفر الدولي؛ مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا.

وأشار الخبراء المستقلون في بيان، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كورونا يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم". وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية": نوصي بعدم اشتراط إثبات التطعيم للسفر الدولي
سبق

أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم، بألا يكون إثبات التطعيم شرطًا للسفر الدولي؛ مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا.

وأشار الخبراء المستقلون في بيان، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كورونا يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم". وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
08:03 PM

"الصحة العالمية": نوصي بعدم اشتراط إثبات التطعيم للسفر الدولي

مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا هذه الفترة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,239

أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم، بألا يكون إثبات التطعيم شرطًا للسفر الدولي؛ مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا.

وأشار الخبراء المستقلون في بيان، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كورونا يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم". وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,490
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,510

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة