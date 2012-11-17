النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة أسواق عبدالله العثيم تكرّم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة

المجلس الجديد يعِد بالاستمرار في المحافظة على تواصل النمو والتوسع

كرّمت شركة أسواق عبدالله العثيم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة؛ تقديراً لجهودهم في تحقيق أهداف الشركة، وأعلنت عن ترحيبها بمجلس إدارة الشركة للدورة الحالية، والذي تم تشكيله برئاسة عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه بدر بن حامد العوجان.

وقدّم عبدالله العثيم رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء المجلس على جهودهم خلال الدورة السابقة، مشيراً إلى أن ما شهدته الشركة من إنجازات وحضور قوي ومؤثر في المشهد الاقتصادي جاء بفضل الله، ثم الجهود المشتركة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشهادات والدروع التقديرية للأعضاء المكرمين.

من جانبه، أثنى "العوجان" على الجهود التي بذلها مجلس الإدارة للدورة السابقة، وأكد أن المجلس الحالي سيواصل الجهود والمحافظة على استمرار النمو والتوسع والعمل على استراتيجية تواكب تطلعات المساهمين والمستثمرين بقيادة الإدارة التنفيذية.

يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم تعمل دوماً على تلبية احتياجات عملائها بتوفير مختلف منتجات تجزئة المواد الغذائية بأسعار منافسة من خلال 265 فرعاً داخل المملكة تمثل أكبر سلسلة فروع لتجزئة المواد الغذائية.

وجاء ترتيبها في المركز 65 ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط والمركز 24 على مستوى الشركات السعودية للعام 2021م، وفقاً لتصنيف مجلة Forbes Middle East الأمريكية في عددها الصادر في شهر يونيو الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة أسواق عبدالله العثيم تكرّم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة
سبق

كرّمت شركة أسواق عبدالله العثيم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة؛ تقديراً لجهودهم في تحقيق أهداف الشركة، وأعلنت عن ترحيبها بمجلس إدارة الشركة للدورة الحالية، والذي تم تشكيله برئاسة عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه بدر بن حامد العوجان.

وقدّم عبدالله العثيم رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء المجلس على جهودهم خلال الدورة السابقة، مشيراً إلى أن ما شهدته الشركة من إنجازات وحضور قوي ومؤثر في المشهد الاقتصادي جاء بفضل الله، ثم الجهود المشتركة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشهادات والدروع التقديرية للأعضاء المكرمين.

من جانبه، أثنى "العوجان" على الجهود التي بذلها مجلس الإدارة للدورة السابقة، وأكد أن المجلس الحالي سيواصل الجهود والمحافظة على استمرار النمو والتوسع والعمل على استراتيجية تواكب تطلعات المساهمين والمستثمرين بقيادة الإدارة التنفيذية.

يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم تعمل دوماً على تلبية احتياجات عملائها بتوفير مختلف منتجات تجزئة المواد الغذائية بأسعار منافسة من خلال 265 فرعاً داخل المملكة تمثل أكبر سلسلة فروع لتجزئة المواد الغذائية.

وجاء ترتيبها في المركز 65 ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط والمركز 24 على مستوى الشركات السعودية للعام 2021م، وفقاً لتصنيف مجلة Forbes Middle East الأمريكية في عددها الصادر في شهر يونيو الماضي.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
03:50 PM

شركة أسواق عبدالله العثيم تكرّم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة

المجلس الجديد يعِد بالاستمرار في المحافظة على تواصل النمو والتوسع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,936

كرّمت شركة أسواق عبدالله العثيم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة؛ تقديراً لجهودهم في تحقيق أهداف الشركة، وأعلنت عن ترحيبها بمجلس إدارة الشركة للدورة الحالية، والذي تم تشكيله برئاسة عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه بدر بن حامد العوجان.

وقدّم عبدالله العثيم رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء المجلس على جهودهم خلال الدورة السابقة، مشيراً إلى أن ما شهدته الشركة من إنجازات وحضور قوي ومؤثر في المشهد الاقتصادي جاء بفضل الله، ثم الجهود المشتركة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشهادات والدروع التقديرية للأعضاء المكرمين.

من جانبه، أثنى "العوجان" على الجهود التي بذلها مجلس الإدارة للدورة السابقة، وأكد أن المجلس الحالي سيواصل الجهود والمحافظة على استمرار النمو والتوسع والعمل على استراتيجية تواكب تطلعات المساهمين والمستثمرين بقيادة الإدارة التنفيذية.

يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم تعمل دوماً على تلبية احتياجات عملائها بتوفير مختلف منتجات تجزئة المواد الغذائية بأسعار منافسة من خلال 265 فرعاً داخل المملكة تمثل أكبر سلسلة فروع لتجزئة المواد الغذائية.

وجاء ترتيبها في المركز 65 ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط والمركز 24 على مستوى الشركات السعودية للعام 2021م، وفقاً لتصنيف مجلة Forbes Middle East الأمريكية في عددها الصادر في شهر يونيو الماضي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة