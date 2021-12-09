أمير قطر يقيم مأدبة عشاء احتفاءً وتكريمًا لولي العهد والوفد المرافق له

بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء القطريين

أقام صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة عشاء تكريمًا لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له بمتحف الفن الإسلامي.

حضر المأدبة الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني.

وحضر المأدبة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والسيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وعددٌ من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.