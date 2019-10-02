"ثلاثاء كارثي" لتوتنهام والريال.. تعرّف على مباريات اليوم بدوري الأبطال

ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات التي تُستكمل مساء الأربعاء

شَهِدت الملاعب الأوروبية، أمس الثلاثاء، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مختلف الملاعب الأوروبية.

وأسفرت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية لـ"التشامبيونزليغ"، عن نتائج كارثية لبعض الفِرَق ومريحة لأخرى؛ حيث تعرّض توتنهام الإنجليزي لهزيمة مُذِلّة أمام أعين جماهيره بسباعية لهدفين من بايرن ميونخ؛ فيما تَجَنّب الريال الهزيمة الثانية له على التوالي بالبطولة أمام كلوب بروج البلجيكي المتواضع على ملعب سانتياجو بارنيباو:

المجموعة الأولى:

- ريال مدريد الإسباني - كلوب بروج البلجيكي (2- 2)

- غلطة سراي التركي - باريس سان جيرمان الفرنسي (0- 1)

المجموعة الثانية

- توتنهام الإنجليزي - بايرن ميونخ الألماني (2- 7)

- تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي - أوليمبياكوس اليوناني (3- 1)

المجموعة الثالثة

- أتلانتا الإيطالي - شاختيور دونيتسك الأوكراني (1- 2)

- مانشستر سيتي الإنجليزي - دينامو زغرب الكرواتي (2- 0)

المجموعة الرابعة

- لوكوموتيف موسكو الروسي - أتلتيكو مدريد الإسباني (0- 2)

- يوفنتوس الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني (3- 0).

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء الساعة الثامنة إلا 5 دقائق؛ حيث يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج، ويلعب نابولي ضد جينك، وفي العاشرة مساء تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو، وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج النمساوي، ويستضيف ليل منافسه تشيلسي؛ فيما يواجه فالنسيا ضيفه أياكس في مباراة قوية، ويلعب ليون ضد مضيفه لايبزج، ويستضيف زينيت في روسيا فريق بنفيكا.