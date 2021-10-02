النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل

نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه في يوم الجمعة 1443/02/24هـ؛ الموافق 2021/10/01م، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، ونتج عن ذلك تضرُّر عددٍ من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرارٍ مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أيّ إصابات أو وفيات -ولله الحمد- كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه في يوم الجمعة 1443/02/24هـ؛ الموافق 2021/10/01م، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، ونتج عن ذلك تضرُّر عددٍ من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرارٍ مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أيّ إصابات أو وفيات -ولله الحمد- كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
10:11 AM

"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل

نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
4,016

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه في يوم الجمعة 1443/02/24هـ؛ الموافق 2021/10/01م، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، ونتج عن ذلك تضرُّر عددٍ من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرارٍ مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أيّ إصابات أو وفيات -ولله الحمد- كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,155
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة