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"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"

عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح خصصتها وزارة الصحة في كافة المناطق

تجاوزت المملكة حاجز الستة ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، تم تقديمها للمواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أن هذه الكمية منها مليون جرعة جديدة خلال خمسة أيام.

وكانت قد واصلت الصحة تأكيدها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتةً إلى أن إعطاء اللقاح يتم عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

https://twitter.com/media_ksa/status/1380821607178981377?s=20

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"
سبق

تجاوزت المملكة حاجز الستة ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، تم تقديمها للمواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أن هذه الكمية منها مليون جرعة جديدة خلال خمسة أيام.

وكانت قد واصلت الصحة تأكيدها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتةً إلى أن إعطاء اللقاح يتم عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

https://twitter.com/media_ksa/status/1380821607178981377?s=20

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
01:17 PM

مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"

عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح خصصتها وزارة الصحة في كافة المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,638

تجاوزت المملكة حاجز الستة ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، تم تقديمها للمواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أن هذه الكمية منها مليون جرعة جديدة خلال خمسة أيام.

وكانت قد واصلت الصحة تأكيدها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتةً إلى أن إعطاء اللقاح يتم عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

https://twitter.com/media_ksa/status/1380821607178981377?s=20

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