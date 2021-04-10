وكانت قد واصلت الصحة تأكيدها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتةً إلى أن إعطاء اللقاح يتم عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أن هذه الكمية منها مليون جرعة جديدة خلال خمسة أيام.

مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-10 تجاوزت المملكة حاجز الستة ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، تم تقديمها للمواطنين والمقيمين. وأشارت وزارة الإعلام إلى أن هذه الكمية منها مليون جرعة جديدة خلال خمسة أيام. وكانت قد واصلت الصحة تأكيدها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتةً إلى أن إعطاء اللقاح يتم عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. https://twitter.com/media_ksa/status/1380821607178981377?s=20

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 01:17 PM

مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح خصصتها وزارة الصحة في كافة المناطق





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تجاوزت المملكة حاجز الستة ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، تم تقديمها للمواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أن هذه الكمية منها مليون جرعة جديدة خلال خمسة أيام.

وكانت قد واصلت الصحة تأكيدها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتةً إلى أن إعطاء اللقاح يتم عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

https://twitter.com/media_ksa/status/1380821607178981377?s=20