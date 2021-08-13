الأطفال يعيشون تراث الأجداد في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بهدف نقل المعرفة ومحبة هذا الطائر الشامخ إلى الأبناء

شهد المزاد الدولي للصقور اليوم وجود العائلات برفقة أطفالهم للتعرف على عالم الصقور والصقارين وحياة الأجداد وتراثهم العريق، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.

وشارك الصقار عيسى مناور المطيري برفقة طفليه (5 و7 سنوات) في مزاد الصقور، حيث تحدث عن أهمية غرس موهبة هذا الإرث في نفوس الأطفال لتعريفهم بعالم الصقور منذ سن مبكرة.

وبيَّن أنه تعلم الصقارة منذ نحو أربعين عاماً حينما كان في عمر ابنيه، واليوم يتخذها مصدر رزق له من خلال بيعها وشرائها وتربيتها، كما تعدّ هواية ممتعة يمارسها كلما سنحت الفرصة.

من جهته أوضح عويد بن فهيد أنه صحب ابنه ذا العشر سنوات إلى المعرض المصاحب للمزاد الدولي بهدف نقل المعرفة ومحبة هذا الطائر الشامخ إلى ابنه محمد، الذي ينقلها بدوره أيضاً إلى أحفاده، مما يحافظ على استدامة هذا الإرث العريق.